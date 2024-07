ΧΑΝΙaRT-2024:Εγκαίνια στην Αίθουσα Τέχνης Match More στον Πλατανιά

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

BARBARA KNIGHT

“ΣΥΜΒΟΛΕΣ – CONFLUENCES”

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, στις 20:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ MATCH MORE & MATCH MORE UNDERGROUND

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 351 – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΧΑΝΙΑ – ΚΡΗΤΗ

ΧΑΝΙΑ.- Η Αίθουσα Τέχνης Match More σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον και το εικαστικό πρόγραμμα ΧΑΝΙaRT-2024 παρουσιάζουν την έκθεση σύγχρονης τέχνης “ΣΥΜΒΟΛΕΣ – CONFLUENCES” της Barbara Knight, την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024, στις 20:30, στις Αίθουσες Τέχνης Match More Art Gallery & Match More Underground Gallery, Δημοκρατίας 351, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη.

Την έκθεση “ΣΥΜΒΟΛΕΣ – CONFLUENCES” επιμελούνται ο Διδάκτωρ της Ιστορίας της Τέχνης και Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος και ο Διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.

Στην έκθεση “ΣΥΜΒΟΛΕΣ – CONFLUENCES” η Barbara Knight παρουσιάζει έργα μικτής τεχνικής και φωτογραφίας. Ζώντας ταυτόχρονα στη Νέα Υόρκη και τα Χανιά η Barbara Knight δημιουργεί έργα που ταξιδεύουν και στον ένα τόπο και στον άλλον. Όλα τα έργα που παρουσιάζει γιορτάζουν και τους δύο τόπους με κορύφωση το έργο μεγάλων διαστάσεων «Δύο πλευρές τώρα» που ολοκληρώθηκε στα Χανιά ειδικά για τη συγκεκριμένη έκθεση. Η εικαστική δουλειά της Barbara Knight ανήκει στην παράδοση των κολάζ και συναρμογών που εκμεταλλεύονται τον παράγοντα της τύχης, μια παράδοση που μπολιάστηκε από τους Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Hannah Hoch, Kurt Schwitters και Robert Rauschenberg. Τα έργα της έκθεσης κυρίως εξυμνούν τον τόπο, εμπνέονται από τη φύση, τα ταπεινά υλικά, την αποδόμηση, τη μεταμόρφωση, τη διαίσθηση και την καλλιτεχνική διαδικασία αλλά ταυτόχρονα και από την υποβόσκουσα οικουμενική ενέργεια, που είναι εγγενής σε όλες τις μορφές της ζωής.

Η οργάνωση της έκθεσης γίνεται από την Αίθουσα Τέχνης Match More Art Gallery και εντάσσεται στο εικαστικό πρόγραμμα ΧΑΝΙaRT-2024, συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Δήμο Πλατανιά και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024. Ανοιχτά από Δευτέρα μέχρι Κυριακή 18:00-22:00 με ελεύθερη είσοδο. Κάθε Σάββατο, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η δημιουργός Barbara Knight θα υποδέχεται τους φιλότεχνους επισκέπτες στην Αίθουσα Τέχνης Match More Art Gallery.

Η Barbara Knight γεννήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία και μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αρχικά σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Purdue των ΗΠΑ και έπειτα Καλές Τέχνες στη Σχολή Εικαστικών Τεχνών της Νέας Υόρκης. Αρχικά εργάστηκε ως γραφίστας και από τη δεκαετία του 1970 ξεκίνησε να ασχολείται συστηματικά με τη γλυπτική, τις συναρμογές, τα κολάζ και τις εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας για δεδομένους εξωτερικούς χώρους. Έχει παρουσιάσει το έργο της σε δεκάδες εκθέσεις στη Νέα Υόρκη και στη Γεωργία των ΗΠΑ, στη Μάντοβα της Ιταλίας και στο Βερολίνο της Γερμανίας. Από το 2011 ζει κάθε θερινή περίοδο στην Ελλάδα και έχει παρουσιάσει το έργο της στην Αθήνα, τη Μύκονο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Ως τις μέρες μας συνεχίζει να διατηρεί εικαστικά εργαστήρια τόσο στη Νέα Υόρκη, όσο και στα Χανιά. Έργα της βρίσκονται στις συλλογές του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον, του Αμερικανικού Κολλεγίου της Αθήνας, του Μουσείου Τέχνης Κοπελούζου, της Πινακοθήκης του Πανεπιστημίου της Γιούτα και σε ιδιωτικές συλλογές στις ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα, την Ελλάδα και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

www.barbaraknightny.com

Το σύμπλεγμα Πολιτισμού και Αναψυχής Match More δημιουργήθηκε το 2016 σε ένα σύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων στον Πλατανιά Χανίων. Αποτελείται από την Match More Art Gallery, την Match More Underground Gallery και το NOX Restaurant που διαθέτουν κήπο, εξώστες, άνετο parking και ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους. Η Match More Art Gallery φιλοδοξεί τόσο να προάγει τη σύγχρονη τέχνη σε όλες τις διαφορετικές μορφές κι εκδοχές της που περιλαμβάνουν τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη φωτογραφία, τη χαρακτική, το σχέδιο, το βίντεο, τις εγκαταστάσεις και τις performances, όσο και να εκπροσωπεί Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες σε εγχώριες ή διεθνείς εκθέσεις τέχνης, φόρουμ πολιτισμού και εικαστικές δράσεις. Παράλληλα με την εκθεσιακή δραστηριότητά της προγραμματίζει την ενεργή συμβολή της στην κοινότητα των καλλιτεχνών και στην ανάπτυξη του ευρύτερου πολιτιστικού πλαισίου διοργανώνοντας εργαστήρια, διαλέξεις, δράσεις και παρουσιάσεις που αφορούν στην τέχνη και στον τόπο.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ MATCH MORE

Δημοκρατίας 351, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη

Τ: +30 6977607580 & 6937383500

Ε-mail: matchmore.artgallery@gmail.com cproimos@otenet.gr ioannis2000@gmail.com

H Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού «Ελαιουργείον – Εργοστάσιο Τέχνης» δημιουργήθηκε με σκοπό να σώσει από την ερήμωση και τον αφανισμό το Παλιό Ελαιουργείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζυμπραγού στο Νομό Χανίων της Κρήτης. Στόχος της είναι να στεγάσει στους χώρους του εκδηλώσεις πολιτισμού, μετατρέποντάς το σε έναν τόπο μνήμης και ένα πεδίο δράσεων στην ενδοχώρα του νησιού.

Το κτίριο του Παλιού Ελαιουργείου αποτελείται από τον κεντρικό οικοδομικό πυρήνα που κατασκευάστηκε με λιθοδομή τη δεκαετία του 1920 και από πτέρυγες – δορυφόρους κατασκευασμένες σε διαδοχικές οικοδομικές φάσεις ως τη δεκαετία του 1970. Το 1980 σταμάτησε η λειτουργία του ως λιοτρίβι και αφέθηκε να καταρρέει γοργά. Κατά την ανασυγκρότησή του στόχος ήταν η διατήρηση των πρωταρχικών υλικών του κτιρίου με τον αυθεντικό τεχνολογικό του εξοπλισμό με όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβάσεις. Ο μηχανικός εξοπλισμός του ελαιοτριβείου είναι Ελληνικής Κατασκευής(!) από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και διατηρήθηκε σαν σημείο μνήμης και αναφοράς των αρχικών λειτουργιών του χώρου.

Σήμερα το «Ελαιουργείον – Εργοστάσιο Τέχνης» είναι ένας πολυδιάστατος πολιτιστικός οργανισμός. Απαρτίζεται από την «Πινακοθήκη Εικαστικών Τεχνών Χανίων» που στόχο της έχει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παρουσίαση περιοδικών εικαστικών εκθέσεων, και το «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων» που σκοπός του είναι η διαφύλαξη, η παρουσίαση και η ανάδειξη των μόνιμων συλλογών του «Ελαιουργείου» και η προώθηση μαζί με τη μελέτη των διαδραστικών επαφών της Σύγχρονης Τέχνης με τον Άνθρωπο. Παράλληλα από το «Ελαιουργείον – Εργοστάσιο Τέχνης» εκπορεύονται έξι μεγάλα προγράμματα Επικοινωνίας, Συνεργασίας, Ανάπτυξης & Πολιτισμού: 1.«Ο Δρόμος των Μουσείων», 2.«Ο Κύκλος των Φαραγγιών», 3.«ΧΑΝΙaRT – Εικαστικές Διαδρομές στο Νομό Χανίων», 4.«Τέχνη & Οίνος – Τα Οινοποιεία Δυτικής Κρήτης δημιουργούν Πολιτισμό», 5.«Δημιουργική Φιλοξενία Καλλιτεχνών – Olivepress Art Residency» & 6.«Το Βήμα της Τέχνης».

Το παλιό λιοτρίβι που αναγεννήθηκε σε «Εργοστάσιο Τέχνης», βρίσκεται στο χωριό Δρομόνερο, 33 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων (30 λεπτά με το αυτοκίνητο), πάνω στον οδικό άξονα που οδηγεί στο γραφικό ψαροχώρι του Λιβυκού Πελάγους με τις μαγικές παραλίες: την Παλαιόχωρα.

Το πρόγραμμα «ΧΑΝΙaRT – Εικαστικές Διαδρομές» υλοποιείται από το «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, όλους τους Δήμους του Νομού Χανίων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και τους Πολιτιστικούς Φορείς που έχουν σκοπό τη διερεύνηση και ανάπτυξη του Πολιτισμού και των Καλών Τεχνών.

Στόχος του προγράμματος «ΧΑΝΙaRT – Εικαστικές Διαδρομές» είναι να αναδείξει ο Νομός Χανίων το εικαστικό δυναμικό του και να καταστεί ένα από τα σημαντικά κέντρα εικαστικών δράσεων της Ελλάδας, μια αρένα νέων καλλιτεχνικών τάσεων και ένα φόρουμ εικαστικού διαλόγου και δημιουργίας, ένα χωνευτήρι αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γηγενών πολιτιστικών αξιών και των διεθνών ρευμάτων πρωτοπορίας, το βήμα παρουσίασης των δράσεων και αναζητήσεων τόσο των Δασκάλων της Τέχνης όσο και των ευφάνταστων Νέων Δημιουργών.

Παράλληλα με την προβολή του τόπου μας και την ανάδειξη του ντόπιου πολιτιστικού δυναμικού, στόχος παραμένει η κατασκευή ενός διαδραστικού δικτύου επικοινωνίας μεταξύ όλων των Κρητών Εικαστικών Δημιουργών, της τοπικής κοινωνίας, της ευρύτερης καλλιτεχνικής κοινότητας και του παγκόσμιου πολιτιστικού ιστού.