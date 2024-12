Χάος στη Νότια Κορέα: Σφραγίστηκε το κοινοβούλιο – Συγκρούσεις στρατιωτών και πολιτών

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Νότια Κορέα, μετά την κήρυξη στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο Γιουν Σουκ Γιολ.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Yonhap, ο στρατός ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας του κοινοβουλίου και των δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων. Επίσης, απαγορεύει πλέον τις διαδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όλα τα μέσα ενημέρωσης και οι εκδόσεις τίθενται υπό τον έλεγχο του στρατού. Με βάση το διάταγμα, απαγορεύονται όλες οι ενέργειες που κρίνονται ως απόπειρες ανατροπής του φιλελεύθερου δημοκρατικού συστήματος, καθώς και η μετάδοση «ψευδών ειδήσεων» και προπαγάνδας.

Επίσης, όλο το ιατρικό προσωπικό που απεργούσε, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευόμενων γιατρών, διατάχθηκε να επιστρέψει στην εργασία του μέσα σε 48 ώρες. Οι απεργίες, οι στάσεις εργασίας και οι συγκεντρώσεις που πυροδοτούν «κοινωνικό χάος» απαγορεύονται επίσης.

Για τους «αθώους απλούς πολίτες», εξαιρουμένων των «αντικρατικών και άλλων ανατρεπτικών δυνάμεων» θα ληφθούν μέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η «ενόχληση» που μπορεί να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με το διάταγμα, όσοι παραβιάσουν τον στρατιωτικό νόμο, μπορεί να συλληφθούν και να τεθούν υπό κράτηση χωρίς ένταλμα.

Ελικόπτερα προσγειώνονται στην οροφή του κοινοβουλίου

Το Yonhap μεταδίδει, ακόμη, ότι το κοινοβούλιο έχει σφραγιστεί και στρατιωτικά ελικόπτερα προσγειώνονται στη στέγη του.

Την ίδια στιγμή, πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν στρατιωτικό προσωπικό και μέσα να αναπτύσσονται στους δρόμους και να φτάνουν στο κτίριο της Εθνοσυνέλευσης, ενώ δεν λείπουν οι συγκρούσεις με πολίτες που έχουν σπεύσει προς το κοινοβούλιο έπειτα από κάλεσμα της αντιπολίτευσης.

Situation in South Korea: Special forces enter the country’s Parliament, and deputies try to break through there.

Deputies from opposition parties climb over the fence of parliament to vote for the impeachment of the president.

📍It also became known that the leader of the…

