Χάος στον Καναδά από ιστορική χιονοθύελλα [Vids]

Η ανατολικότερη επαρχία του Καναδά πρακτικά παρέλυσε χθες Δευτέρα αφού σημειώθηκε χιονόπτωση ενός μέτρου το Σαββατοκύριακο, «ιστορική» καταιγίδα που εξώθησε τις αρχές να ζητήσουν βοήθεια του στρατού για τον αποχιονισμό (φωτογραφία, επάνω, από το X).

About 5 feet of snow so far and it’s still coming down. ❄️

This snow storm we’re having in Nova Scotia is wild. This is the snow drift at my back door 😳 pic.twitter.com/hZLtpIeIxD

Lots of snow in East Nova Scotia today pic.twitter.com/iHkNfwbPI1



Στο διεθνές αεροδρόμιο της Χάλιφαξ, της πρωτεύουσας της επαρχίας, πολλές πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν. Η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη ανεστάλη.

Ο εκχιονισμός «θα είναι δύσκολος και θα πάρει χρόνο», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός της τοπικής κυβέρνησης της Νέας Σκοτίας, ο Τιμ Χιούστον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες μετά το μεσημέρι.

Nova Scotia grapples with heavy snow from a massive winter storm. This thread will showcase what is happening on #NSStorm

1. About 5 feet of snow so far❄️

Sydney, Cape Breton Island, Nova Scotiapic.twitter.com/CzREOLgpy0

— Daily News (@DailyUpdatesNet) February 5, 2024