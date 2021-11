Χάρτης ECDC – Στο βαθύ κόκκινο η Ελλάδα – Η κατάσταση στην Ευρώπη

Στο νέο αναθεωρημένο χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων τις τελευταίες 14 ημέρες ανά 100 χιλιάδες πληθυσμού, η Ελλάδα βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο -με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες (κόκκινο)- ενώ στο κόκκινο είναι σχεδόν όλη η Γηραιά Ήπειρος.

Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος χάρτης δεν καταγράφει τους θανάτους ή τις σοβαρές νοσηλείες, ούτε και τα επίπεδα εμβολιασμού, αλλά μόνο τον αριθμό των νέων κρουσμάτων τις τελευταίες 14 ημέρες ανά 100 χιλιάδες πληθυσμού.

Μετά την αύξηση των κρουσμάτων των τελευταίων εβδομάδων, μόνο ορισμένες περιοχές στη Γαλλία, την Ισπανία και τη Σουηδία, καθώς και η Μάλτα και σημαντικό μέρος της Ιταλίας παραμένουν στην πορτοκαλί ζώνη.

Στην «κόκκινη» κατηγορία βρίσκονται η Κύπρος, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία, η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Γαλλία, η Ισπανία καθώς και η Σουηδία.

Στη «βαθιά κόκκινη» κατηγορία βρίσκονται η Κροατία, η Σλοβενία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Δημοκρατία της Ιρλανδίας και η Ισλανδία.

Η νότια και ανατολική Γερμανία βρίσκεται στη «βαθιά κόκκινη» ζώνη, ενώ οι βορειοδυτικές περιφέρειες βρίσκονται στην «κόκκινη» κατηγορία.

Σημειώνεται πως ως «κόκκινη» ζώνη ορίζονται οι χώρες ή περιοχές όπου ο συνολικός αριθμός των νέων περιστατικών κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες βρίσκεται μεταξύ 75 και 200 ανά 100 χιλιάδες κατοίκους, και το ποσοστό θετικών τεστ υπερβαίνει το 4%, και εφόσον ο αριθμός νέων περιστατικών βρίσκεται κάτω από τα 500 κρούσματα ανά 100 χιλιάδες κατοίκους (οπότε και η χώρα περνά στη «βαθιά κόκκινη» κατηγορία).

