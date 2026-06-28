«Χειροπέδες για ένα μπάρμπεκιου! 9 συλλήψεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Φυλακή αν από αμέλεια καεί δάσος»

Τρέχουν και δεν φτάνουν τα στελέχη της ΔΑΕΕ – Βροχή τα πρόστιμα και οι συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς παρά τους ισχυρούς ανέμους και τον δείκτη επικινδυνότητας στο επίπεδο 4, αρκετοί εξακολουθούν να αγνοούν τον κίνδυνο και να προχωρούν σε επικίνδυνες ενέργειες.

Μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν 9 συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια, με αρκετές περιπτώσεις να προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Στο Σοφικό Κορινθίας, συνελήφθη 76χρονος ο οποίος είχε ανάψει μπάρμπεκιου και είχε πραγματοποιήσει πρόχειρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση στην αυλή του, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα, στη Νέα Μάκρη, ένας 79χρονος συνελήφθη επίσης επειδή άναψε μπάρμπεκιου σε ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Τα στοιχεία προκαλούν ανησυχία. Μέσα στους πρώτους έξι μήνες του έτους έχουν επιβληθεί 488 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους περίπου 500.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 133 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 94% των υποθέσεων αφορά πυρκαγιές από αμέλεια, ενώ μόλις το 6% σχετίζεται με εμπρησμούς από πρόθεση.

Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 3.000 ευρώ, ενώ όταν, σε ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 4 ή 5, από αμέλεια προκληθεί πυρκαγιά που καταστρέφει δασική έκταση ή κατοικίες, η πράξη μπορεί να αντιμετωπιστεί ως βαριά αμέλεια, με σοβαρές ποινικές συνέπειες που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε φυλάκιση.

Χαρακτηριστικές είναι οι υποθέσεις της περασμένης χρονιάς. Στη Χίο, γυναίκα από τη Γεωργία που πέταξε αναμμένο τσιγάρο σε ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση και προφυλακίστηκε. Αντίστοιχα, στον Φενεό Κορινθίας, την ίδια τύχη είχαν δύο άνδρες που εκτελούσαν εργασίες με τροχό μέσα σε δασική περιοχή κατηγορήθηκαν αφού προκάλεσαν φωτιά που κατέκαψε περίπου 10.000 στρέμματα.

Το μήνυμα των Αρχών είναι σαφές: τις ημέρες ακραίου κινδύνου δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για απερίσκεπτες κινήσεις, καθώς ένα μπάρμπεκιου, ένα τσιγάρο ή ένας τροχός μπορεί να οδηγήσουν όχι μόνο σε καταστροφικές πυρκαγιές, αλλά και στη φυλακή