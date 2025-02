Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο υπέρ του ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσονον

Τον Ρόμπινσον στηρίζει… ποιος άλλος; Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος έχει επανειλημμένως ζητήσει την αποφυλάκισή του.

«Βγάλτε τον Τόμι από τη φυλακή!» φώναζαν οι διαδηλωτές, οι οποίοι κρατούσαν βρετανικές, αγγλικές και σε ορισμένες περιπτώσεις αμερικανικές σημαίες. Κάποιοι φορούσαν κόκκινα καπέλα που έγραφαν MEGA (Make England Great Again- Ας ξανακάνουμε την Αγγλία Μεγάλη), παίρνοντας… έμπνευση από το σύνθημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Ρόμπινσον στηρίζει… ποιος άλλος; Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος έχει επανειλημμένως ζητήσει την αποφυλάκισή του με αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, το νέο «δεξί χέρι» του Τραμπ και λάτρης των ακροδεξιών ανά τον κόσμο!

Crowds gather in London for the start of the protest to Free Tommy Robinson. #TommyRobinson #London #Protest #MEGA #MakeEnglandGreatAgain pic.twitter.com/6lOhUNJGJA

Ο 42χρονος Ρόμπινσον έχει επίσης κατηγορηθεί ότι υποδαύλισε, τον περασμένο Ιούλιο, αντιμεταναστευτικές και αντιμουσουλμανικές βιαιοπραγίες, κατά τη διάρκεια των χειρότερων επεισοδίων που βίωσε η Αγγλία τα τελευταία 13 χρόνια.

Η πορεία αναμένεται να ολοκληρωθεί στη συνοικία Ουέστμινστερ, σε κοντινή απόσταση από την Ντάουνινγκ Στριτ.

London is roaring, chants of “we want Tommy out”

Just look how beautiful those flags are .

Proud patriots!! pic.twitter.com/jctCpjmQeW

— The British Patriot (@Britlad95) October 26, 2024