Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου, γιορτάζει τα Χριστούγεννα με μια εορταστική Συναυλία σε σύμπραξη με την Παιδική και Νεανική Χορωδία της ΣΟΝΚΔΗ υπό τη Διεύθυνση της Αθανασίας Κυριακίδου, τη Νεανική Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου υπό τη Διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου και της Χορωδίας «Φωνωδία» υπό τη Διεύθυνση του Ιωάννη Ιδομενέως, με σολίστ στο βιολί την Κατερίνα Καλαϊτζάκη και τον Ίωνα Ζαϊμάκη και στο πιάνο το Γιάννη Μπουφίδη.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί υπό τη διεύθυνση του μαέστρου και καλλιτεχνικού διευθυντή της Ορχήστρας Μίλτου Λογιάδη.

Συντελεστές:

Μουσική διεύθυνση: Μίλτος Λογιάδης

Σολίστ βιολί: Κατερίνα Καλαϊτζάκη / Ίων Ζαϊμάκης

Πιάνο: Γιάννης Μπουφίδης

Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου

Συμμετέχουν:

Παιδική και Νεανική Χορωδία της ΣΟΝΚΔΗ

Μουσική διεύθυνση: Αθανασία Κυριακίδου

Παιδική και Νεανική Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Μουσική διεύθυνση: Λένα Χατζηγεωργίου

Χορωδία «Φωνωδία»

Μουσική διεύθυνση: Ιωάννης Ιδομενέως

Πιανιστική συνοδεία: Νίκος Κοκκίνης

Πρόγραμμα:

Αρκάντζελο Κορέλι | Χριστουγεννιάτικο Κονσέρτο για έγχορδα, Έργο 6 Νο. 8 σε σολ ελάσσονα

Γκέοργκ Φρίντριχ Χαίντελ | Αποσπάσματα από το Ορατόριο Μεσσίας

And the glory of the Lord

For unto us a child is born

Flory to God in the Highest

Hallelujah

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν | Φαντασία για χορωδία, πιάνο και ορχήστρα σε Ντο Μείζονα, έργο 80

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων, αξίας 8 και 5€ ξεκίνησε και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

● Το Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:00 – 15:00 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00, τηλ. 2813409247).

● Την ticketservices.gr, από εδώ: https://bit.ly/3TJIHC4

● Το ΠΣΚΗ, πριν την έναρξη κάθε εκδήλωσης.

Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης του ΠΣΚΗ κατά τη διάρκεια των παραστάσεων και μόνο, με την επίδειξη του εισιτηρίου.

