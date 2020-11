«Δάκρυσε» μέχρι και ο Θεός : Ο Ντιέγκο Μαραντόνα στους ουρανούς!

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (01.00 ώρα Ελλάδας) πέρασε στους ουρανούς και οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στην Μπέλα Βίστα, όπου ετάφη δίπλα στους γονείς του.

Πλήθος κόσμου έσπευσε το κτίριο της προεδρίας της Αργεντινής για ν’ απευθύνει το ύστατο χαίρε. Οι ώρες περνούσαν και απλοί Αργεντινοί συνέχιζαν να ρέουν για το λαϊκό προσκύνημα. Χωρίς να λείπουν οι εντάσεις και τα επεισόδια με τις αστυνομικές αρχές.

Η οικογένεια του Ντιέγκο είχε αποφασίσει να γίνει η ταφή στις 21:00 (ώρα Ελλάδας). Αλλά η ουρά τριών χιλιομέτρων, την οποία αποτελούσαν σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι, το κατέστησε πρακτικά ανέφικτο.

Τα επεισόδια δεν άργησαν να ξεσπάσουν εκ νέου και να αμαυρώσουν την τελετή του λαϊκού προσκυνήματος. Οι αρχές διέκοψαν την τελετή, έκλεισαν τις πόρτες και λόγους ασφαλείας μετέφεραν το φέρετρο με τη σορό σε άλλο κτίριο της Casa Rosada. Ο Ντιέγκο οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο κοιμητήριο της Μπέλα Βίστα. Η νεκροπομπή έγινε εν μέσω συνθημάτων.

Χιλιάδες οπαδοί με φανέλες του Ντιέγκο με το 10 από την εθνική Αργεντινής, την Μπόκα, τη Νιούελς και την Αρχεντινός συνόδευσαν τη νεκροφόρα, ο οδηγός της οποίας μπερδεύτηκε και βγήκε σε άλλη έξοδο με αποτέλεσμα να καθυστερήσει λίγο η άφιξη.

Η τελετή της ταφής έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο (συνολικά 25 άτομα), αλλά η συγκίνηση ήταν ίδια και εκτός του κοιμητηρίου. Όπως ο πρώην συμπαίκτης του, Σέρχιο Γκοϊκοτσέα, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα ετάφη δίπλα στους γονείς του στην Μπέλα Βίστα λίγο μετά την πρώτη ώρα (01:00) της Παρασκευής. The death of Diego Maradona: who was at the intimate ceremony at the Bella Vista cemetery.