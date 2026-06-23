Δασμός 3€ στα μικροδέματα από 1η Ιουλίου

Τι αλλάζει στις on line αγορές από τις δημοφιλείς πλατφόρμες εκτός ΕΕ.

Ακριβότερες αναμένεται να γίνουν από την 1η Ιουλίου οι αγορές μικροδεμάτων από πλατφόρμες του εξωτερικού, καθώς τίθεται σε ισχύ νέος προσωρινός δασμός ύψους 3 ευρώ, επιβαρύνοντας σημαντικά το τελικό κόστος για τους καταναλωτές.

Ο νέος δασμός αφορά παραγγελίες αξίας έως 150 ευρώ και θα επιβάλλεται ανά είδος προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα επιβαρύνονται με 3 ευρώ για κάθε διαφορετικό προϊόν που περιλαμβάνεται στο καλάθι αγορών τους.

Για παράδειγμα, αν κάποιος αγοράσει δύο ίδια αντικείμενα, η επιβάρυνση θα είναι μία φορά. Ωστόσο, αν επιλέξει διαφορετικά προϊόντα, ο δασμός θα προστίθεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία είδους.

Η επιβάρυνση αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα πολύ φθηνά προϊόντα, που αποτελούν και τη βασική κατηγορία αγορών από πλατφόρμες.

Στόχος του νέου δασμού είναι η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων για τα εκατομμύρια μικροδέματα που εισέρχονται κάθε χρόνο στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μέτρο έχει προσωρινό χαρακτήρα και αναμένεται να ισχύσει έως το 2028.

ΠΗΓΗ: http://ertnews.gr