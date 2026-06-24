Θρίλερ: Πώς μια συμμορία ανηλίκων απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο μέσα σε πάρκο

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση εκβίασης σε βάρος 13χρονου στον Βόλο, με τους ισχυρισμούς, τις καταγγελίες και τις αντιδράσεις των εμπλεκόμενων πλευρών να συνθέτουν ένα ιδιαίτερα σοβαρό ποινικό θρίλερ.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, ανήλικοι φέρονται να απέσπασαν τμηματικά από το παιδί μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία συνολικά φέρονται να έφτασαν τις 370.000 ευρώ. Η δράση φέρεται να εκτυλισσόταν μέρα μεσημέρι σε πάρκο στη Νέα Ιωνία Βόλου, με το θύμα να παραδίδει χρήματα υπό καθεστώς φόβου.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 34χρονος, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται ότι είχε καθοδηγητικό ρόλο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η υπεράσπισή του κάνει λόγο για «παράξενη υπόθεση» και αμφισβητεί βασικά σημεία της καταγγελίας.

Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου, όταν ο 13χρονος αγόρασε πυροτεχνήματα για τα γενέθλια της αδελφής του. Σύμφωνα με την καταγγελία, συμμαθητής του ζήτησε μερικά από αυτά και στη συνέχεια τον ενημέρωσε ότι τα έδωσε στον 34χρονο, ο οποίος δήθεν συνελήφθη από την αστυνομία και χρειαζόταν χρήματα για δικηγόρο.

Από εκείνο το σημείο, σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί, άρχισε ένας κύκλος απειλών. Το παιδί φέρεται να πίστεψε ότι κινδύνευαν τόσο το ίδιο όσο και η οικογένειά του και άρχισε να παίρνει χρήματα από το σπίτι του, όπου ο πατέρας του, γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής, φέρεται να διατηρούσε μεγάλα ποσά από την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Αρχικά, σύμφωνα με την καταγγελία, ζητούνταν ποσά των 500 και 1.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια οι απαιτήσεις αυξήθηκαν σε 5.000 ευρώ και άνω. Το παιδί φέρεται να μετέφερε καθημερινά χρήματα στις τσέπες του και να τα παρέδιδε σε δεύτερο ανήλικο σε πάρκο της Νέας Ιωνίας.

Η οικογένεια αντιλήφθηκε την απώλεια των χρημάτων την Τετάρτη και απευθύνθηκε στην αστυνομία. Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με τη μητέρα του παιδιού, η διαπίστωση απώλειας 70.000 ευρώ περίπου έναν μήνα νωρίτερα, χωρίς τότε να εντοπιστούν ίχνη παραβίασης στο σπίτι.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 34χρονου την Πέμπτη. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του δεν εντοπίστηκαν τα χρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν ταυτοποιηθεί δύο ανήλικοι, ενώ αναζητούνται τα στοιχεία άλλων δύο.

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου επρόκειτο να εκδικαστεί η υπόθεση, έκρινε εαυτόν αναρμόδιο και παρέπεμψε τη δικογραφία στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη διαδικασία, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή είχε η κατάθεση της μητέρας του 13χρονου.

Η μητέρα του ανηλίκου κατέθεσε ότι ο γιος της δεχόταν απειλές πως θα πάθουν κακό ο ίδιος, ο πατέρας του και η ίδια. Όπως είπε, η οικογένεια συνήθιζε, λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας με καταστήματα, να μεταφέρει εισπράξεις στο σπίτι πριν την κατάθεσή τους στην τράπεζα.

Από την πλευρά της οικογένειας, η δικηγόρος Ανθούλα Ανάσογλου υποστήριξε ότι το παιδί βρέθηκε σε κατάσταση έντονου φόβου και έκανε λόγο για υπόθεση που αφορά «ξεκάθαρα εγκληματική οργάνωση». Παράλληλα, τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η προστασία του ανηλίκου και της οικογένειάς του.

Αντίθετα, η υπεράσπιση του 34χρονου, διά του δικηγόρου Γιώργου Βελισιώτη, χαρακτήρισε το κατηγορητήριο «αστείο», υποστηρίζοντας ότι δεν είναι εύκολο να γίνει πιστευτό πως υπήρχαν στο σπίτι 370.000 ευρώ και ότι ένα 13χρονο παιδί διακινούσε τόσο μεγάλα ποσά επί περίπου 50 ημέρες χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους γονείς του.

Η υπεράσπιση ζήτησε παιδοψυχιατρική εκτίμηση και ψυχομετρικά τεστ στον ανήλικο, ενώ δήλωσε ότι έχει ζητηθεί έλεγχος από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες για το εάν τα ποσά που φέρεται να υπήρχαν στο σπίτι δικαιολογούνται.

Ο 34χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον ρόλο όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.