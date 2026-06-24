Κρήτη: Έτσι βασάνιζε ο 17χρονος που ανήκε στο κύκλωμα «764» τα ανήλικα κορίτσια

Στοχεύουν κυρίως παιδιά ηλικίας 8 έως 17 ετών, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 17χρονος στην Κρήτη που φέρεται να συμμετείχε έχοντας ενεργό ρόλο στο διεθνές σκοτεινό δίκτυο «764», το οποίο «ψαρεύει» παιδιά μέσω διαδικτύου και τελικά τα εκβιάζει σεξουαλικά και τα ωθεί σε αυτοτραυματισμούς και αυτοκτονικές ενέργειες.

Μετά από εισαγγελική πρόταση και κρίση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του. Σημειώνεται πως ο νεαρός είναι ένας από τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές.

Φαινομενικά ήσυχο προφίλ στην πραγματική ζωή – σαδιστής στο διαδίκτυο

Ο 17χρονος στην πραγματική του ζωή δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές για παραβατική συμπεριφορά και διατηρούσε φαινομενικά ήσυχο προφίλ. Ωστόσο, στο διαδίκτυο είχε μετατραπεί σε «εφιάλτη» για ανήλικες, μεταξύ των οποίων και κορίτσια κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ανήλικος εκβίαζε και εκφόβιζε ανήλικες με αφόρητη ψυχολογική πίεση, τις εξανάγκαζε να του στέλνουν γυμνές φωτογραφίες και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης, τις ωθούσε σε πράξεις αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικές ενέργειες.

Στην κατ’ οίκον έρευνα στο Ηράκλειο, οι Αρχές κατάσχεσαν κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και εξωτερικό σκληρό δίσκο. Στις συσκευές εντοπίστηκαν: βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών, φωτογραφίες γυμνών κοριτσιών στα όρια της ανηλικότητας (κοντά στα 17,5 χρόνια) που προέβαιναν σε αυτοτραυματισμούς.

Τι είναι το κύκλωμα 764

Όπως είχε γράψει σε σχετικό ρεπορτάζ το tanea.gr, σύμφωνα με έρευνα του Institute for Strategic Dialogue (ISD), από το 2021 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 50 συλλήψεις ατόμων που συνδέονται με πυρήνες και παρακλάδια του «764», τα οποία φέρονται να προσέγγιζαν τα θύματά τους μέσω δημοφιλών διαδικτυακών πλατφορμών, να τα εξαπατούσαν ή να τα εκβίαζαν ώστε να παράγουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν το ίδιο το υλικό ως «όπλο» για να επιβάλουν σε νέες ακραίες ενέργειες, όπως το να χαράξουν ονόματα μελών του δικτύου στο σώμα τους, να κακοποιήσουν ζώα, να αυτοτραυματιστούν ή να αυτοκτονήσουν.

Κάθε ανήλικος, και σε ορισμένες περιπτώσεις και ενήλικες, που δραστηριοποιούνται στα κοινωνικά μέσα, αποτελούν πιθανό στόχο των μελών του δικτύου «764». Η έρευνα του ISD έχει εντοπίσει αρκετές κοινότητες όπου οι δράστες αναζητούν τα θύματά τους, εκμεταλλευόμενοι την ευαλωτότητά τους. Οι πιο συνηθισμένες είναι οι διαδικτυακές κοινότητες παιχνιδιών και αυτές που σχετίζονται με διαταραχές ψυχικής υγείας.

Μέσα από τους «οδηγούς σεξουαλικής εκβίασης» που έχουν δημιουργήσει τα μέλη του «764» και εντόπισαν οι ερευνητές του ISD, παρέχονται σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι εκβιαστές εντοπίζουν και εκμεταλλεύονται τα θύματά τους, με τρομακτική και απόλυτη ψυχρότητα. Αν και η διαδικασία είναι ξεχωριστή για κάθε θύμα, οι δράστες ακολουθούν γενικά ένα βασικό μοτίβο: Αρχικά, επιδιώκουν να αποκτήσουν γυμνές φωτογραφίες από το θύμα τους, αφού κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, και στην συνέχεια χρησιμοποιούν αυτό το υλικό για περαιτέρω εκμετάλλευση, υπό την απειλή ότι θα το διαρεύσουν, οδηγώντας το στην απόλυτη καταστροφή.

Αν και παρόμοιες πρακτικές συναντώνται συχνά σε υποθέσεις διαδικτυακού εκβιασμού, τα μέλη του «764» δεν αρκούνται σε αυτό, αλλά επιδιώκουν να διατηρούν τα θύματά τους υπό συνεχή έλεγχο και ομηρία για μεγάλα χρονικά διαστήματα, εξαναγκάζοντάς τα σταδιακά σε ολοένα και πιο ακραίες πράξεις, όπως κακοποίηση ζώων και απόπειρες δολοφονιών. Το συγκεκριμένο δίκτυο, λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα, και εκτιμάται πως συμμετέχουν σε αυτό χιλιάδες άτομα που έχουν υπάρξει θύτες, αλλά και θύματα. Το ISD έχει εντοπίσει ομάδες στο Telegram που περιέχουν έως και 15.000 χρήστες, ενώ υπηρεσίες ασφαλείας σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασιλείο, έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο.

Ο τρόπος δράσης σε δημοφιλείς εφαρμογές

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα του Institute for Strategic Dialogue (ISD), το δίκτυο «764» δραστηριοποιείται σε σχεδόν όλες τις εφαρμογές κοινωνικών δικτύων, με πιο γνωστές το Telegram, το Discord, το Χ, το Instagram, το TikTok και το Reddit.

Για παράδειγμα, τα θύματα μπορεί αρχικά να προσεγγίζονται στο Χ ή στο Reddit, και στη συνέχεια να μεταφέρονται σε άλλες, λιγότερο γνωστές πλατφόρμες, όπως το Telegram ή το Discord. Ωστόσο, τα μέλη δεν σταματούν εκεί, καθώς η δριαστηριότητά τους έχει εντοπιστεί και σε κοινότητες παιχνιδιών, όπως το Minecraft, το Fortnite, το Twitch, και το Steam.

To Discord θεωρείται η πιο κατάλληλη εφαρμογή για τα μέλη του «764». Ενδέχεται να προσεγγίσουν το θύμα τους μέσω μίας σχετικής κοινότητας με παιχνίδια, και να καταλήξει με πράξεις αυτοτραυματισμού, που μεταδίδονται σε ιδιωτικές ομάδες, ενώ μέσω του Telegram, ανταλλάσσεται υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης, με σκοπό την ενίσχυση της φήμης των μελών.

Παράλληλα, οι διαδικτυακές κοινότητες που σχετίζονται με διαταραχές ψυχικής υγείας, αποτελούν πρωταρχικό στόχο για τα μέλη του «764», καθώς συχνά περιλαμβάνουν ευάλωτα άτομα με αυτοκτονικές σκέψεις. Οι δράστες εντοπίζουν τα θύματα χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά στις παραπάνω διαδικτυακές εφαρμογές, που σχετίζονται με αυτές τις διαταραχές, ενώ ένας φερόμενος αρχηγός του δικτύου, ήταν περήφανος για τον εαυτό του για το ποσοστό επιτυχίας εντοπισμού θυμάτων στο Χ, δηλώνοντας ότι η πλατφόρμα φιλοξενούσε εκατοντάδες χρήστες που δήλωναν ρητά ότι αυτοτραυματίζονται.

Στους «οδηγούς» του δικτύου «764», επισημαίνεται προς τα μέλη, να καλλιεργήσουν συνήθειες αυτοτραυματισμού στα θύματα, ζητώντας καθημερινές εικόνες που να αποδεικνύουν την πράξη. Μάλιστα, η φρίκη δεν σταματά εδώ, καθώς οι αναλυτές του ISD, παρατήρησαν πολυάριθμους χρήστες σε διαδικτυακές κοινότητες να «ανταγωνίζονται» για να επιδείξουν περισσότερους αυτοτραυματισμούς.