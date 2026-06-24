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Υπό τη σκιά του Ψηλορείτη: Στα Ανώγεια Μπισμπίκης και Μυριαγκός – Ο Μιχάλης Αεράκης σε ρόλο οικοδεσπότη

Από: ΠΚ team

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Υπό τη σκιά του Ψηλορείτη: Στα Ανώγεια Μπισμπίκης και Μυριαγκός – Ο Μιχάλης Αεράκης σε ρόλο οικοδεσπότη.

Τα γυρίσματα της νέας σειράς πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στα Ανώγεια, με το ιστορικό χωριό του Ψηλορείτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της παραγωγής.

Στα Ανώγεια βρίσκονται ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο Αντώνης Μυριαγκός, δύο από τους πρωταγωνιστές της σειράς. Ο Βασίλης Μπισμπίκης έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ισχυρούς δεσμούς με την Κρήτη, ενώ ο Αντώνης Μυριαγκός ξεχώρισε πρόσφατα μέσα από την ερμηνεία του ως Ιωάννης Καποδίστριας στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή.

Τους δύο ηθοποιούς ξενάγησε στο χωριό ο Μιχάλης Αεράκης, ο οποίος, ως Ανωγειανός, ανέλαβε ρόλο οικοδεσπότη.

Τη συνάντηση στα Ανώγεια έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο Γιώργος Αεράκης, ξάδερφος του Μιχάλη Αεράκη, μεταφέροντας το κλίμα της παρουσίας των συντελεστών κάτω από τον Ψηλορείτη.

Η μεταφορά του βιβλίου στη μικρή οθόνη αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η Κρήτη και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των Ανωγείων αποτελούν βασικό μέρος της ιστορίας.

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