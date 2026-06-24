Πυροβόλησε τρεις φορές στο γλέντι του Κλήδονα και συνελήφθη – Για κακούργημα ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού!

Ο νεαρός πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής που βρέθηκε με μπλεξίματα με τον νόμο φέρεται να πυροβόλησε τρεις φορές στον αέρα.

Ένας άνδρας συνελήφθη για άσκοπους πυροβολισμούς στο γλέντι χωριού του Δήμου Ηρακλείου χθες βράδυ που πραγματοποιήθηκε η γιορτή του κλήδονα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας συνελήφθη καθώς έριξε στη γιορτή και εν συνεχεία συνελήφθη.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής ενώ πως στο γλέντι συμμετείχαν πάνω από 1500 άτομα.

Ο ίδιος που φέρει κυνηγετική άδεια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να αποτρέψει δια του εκφοβισμού πυροβολώντας στον αέρα κάποιο περιστατικό που φοβήθηκε ότι θα ήταν δραματικό για όλους!

Ωστόσο με βάση το νέο πλαίσιο οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι πλέον κακουργηματικές.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ