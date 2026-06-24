Δολοφονία Λεβεντάκη: Αναζητείται το κίνητρο του εγκλήματος – Τι υποστηρίζει ο δράστης

Τι λένε η σύζυγος του δράστη και στενός του φίλος για τα περί ερωτικής σχέσης του 43χρονου με το θύμα.

Τα τελευταία κρίσιμα στοιχεία του παζλ της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη προσπαθούν να συμπληρώσουν οι αστυνομικοί που εξιχνίασαν τη δολοφονία της. Το ζητούμενο είναι να αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια του φονικού, το οποίο ο καθ’ ομολογίαν δράστης προσπάθησε να αποκρύψει επί τρεις εβδομάδες.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει, ότι προχώρησε στο έγκλημα, όταν η γυναίκα τον απείλησε πως θα αποκαλύψει τη σχέση τους. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν υπήρξε πράγματι ερωτική σχέση ή αν ο δράστης επιχειρεί να αποκρύψει άλλα κίνητρα. Η σύζυγος του 43χρονου και ένας στενός του φίλος στην Κρήτη, που μίλησαν στην εκπομπή Live News, αποκλείουν το ενδεχόμενο εξωσυζυγικής σχέσης.

Όπως ανέφερε ο φίλος του, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, οι συχνοί καυγάδες τους για οικονομικά ζητήματα θα ήταν λιγότεροι. «Οι σχέσεις του 43χρονου με τη Σταυρούλα ήταν τυπικές και μερικές φορές, όταν εκείνη ερχόταν να “επιθεωρήσει” το σπίτι, καθόταν να πιει κάποιο ρόφημα μαζί του. Είχαν λογομαχήσει στο παρελθόν για την αύξηση του ενοικίου, αλλά οι σχέσεις τους παρέμειναν ίδιες» είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η σύζυγος του 43χρονου, η οποία δηλώνει βέβαιη πως, αν υπήρχε κάτι παραπάνω, θα το είχε αντιληφθεί.

Η εκδοχή του 43χρονου

Ο 43χρονος δίνει τη δική του εκδοχή, υποστηρίζοντας πως η γυναίκα τον παρενοχλούσε από το 2025. Όπως δήλωσε στους αστυνομικούς: «Εκείνη την στιγμή ήμασταν ‘φτιαγμένοι’ και εγώ και η Σταυρούλα από τις μπίρες που είχαμε πιει και μου ρίχτηκε κανονικά. Τότε, επειδή ήμουν ‘φτιαγμένος’, ήρθαμε σε επαφή στο σπίτι μου και κοιμηθήκαμε μαζί».

Για το μεσημέρι της 30ής Μαΐου, ημέρα του εγκλήματος, υποστηρίζει ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη τον απείλησε πως θα αποκαλύψει τη σχέση τους στη γυναίκα του. «Συνεχίσαμε και πήγαμε στην κρεβατοκάμαρα. Ξαφνικά άλλαξε τη συζήτηση και μου κόλλησε ζητώντας να προχωρήσουμε ερωτικά. Εκεί έκανε σαν τρελή και ξεκίνησε να μου φωνάζει ότι θα με καταστρέψει και με ρωτούσε γιατί να μην το ξανά κάνουμε αφού λείπει η γυναίκα μου και να είμαστε πάλι μαζί».

Ο 43χρονος επιμένει πως είπε την αλήθεια στην ομολογία του: «Τότε άρχισε να ωρύεται και να με απειλεί ότι θα το πει στη γυναίκα μου, θα με ξεφτιλίσει, θα πει ότι την έχω βιάσει και θα με διώξει από το σπίτι. Εκείνη τη στιγμή πάνω στην τρέλα της άρπαξε ένα γεμάτο μπουκάλι κρασί που το είχα σαν διακοσμητικό στο σύνθετο που έχει ένα ράφι κάτω από την τηλεόραση του υπνοδωματίου μου και πήγε να με χτυπήσει».

Η σχέση εξάρτησης με τη σύζυγο

Οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει, ότι ο 43χρονος διατηρούσε σχέση εξάρτησης με τη σύζυγό του. Είχαν συχνή τηλεφωνική επικοινωνία και λίγο πριν τη σύλληψή του, της είχε εκμυστηρευτεί τους φόβους του. Από τους διαλόγους προκύπτει, πως ο κατηγορούμενος δεν ήθελε να ρισκάρει τον γάμο του. Ωστόσο, παραμένει ασαφές, αν αυτό συνδέεται με την εκδοχή που παρουσιάζει για το έγκλημα.

Καταθέσεις και αντιδράσεις

Ο πρώην σύζυγος της γυναίκας του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, μιλώντας στην εκπομπή Live News, ανέφερε πως εξ αρχής δεν τον συμπαθούσε και δεν ήθελε να έχουν επαφή τα παιδιά τους. «Είμαι πατέρας και δεν θα τα άφηνα τα κοπέλια μου με τίποτα (να έχουν επαφές μαζί του)… Δεν ήτανε μαζί… Ήταν τώρα τα τελευταία τέσσερα-πέντε χρόνια που ήτανε μαζί» λέει για την πρώην σύζυγό του και τον 43χρονο.

Οι συγγενείς της δολοφονημένης γυναίκας παρακολουθούν στενά την έρευνα για το κίνητρο του εγκλήματος. Απορρίπτουν την εκδοχή του 43χρονου και ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του, επιμένοντας να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια.