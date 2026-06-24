Θλίψη στην ALS Κοινότητα για τον χαμό της Ράνιας

Η κηδεία της 27χρονης θα γίνει την Πέμπτη στο Αρκαλοχώρι.

Θλίψη στην ελληνική κοινότητα ALS -και όχι μόνο- έχει προκαλέσει η απώλεια της 27χρονης Ράνιας από το Αρκαλοχώρι.

“Ως Ελληνικός Σύλλογος Ατόμων με Νόσους του Κινητικού Νευρώνα, αποχαιρετούμε τη Ράνια με βαθιά θλίψη και εκφράζουμε την αγάπη και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους φίλους της. Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή ως σύμβολο δύναμης, ελπίδας και αγάπης για τη ζωή. Καλό ταξίδι στο Φως, Ράνια”, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανάρτηση του Συλλόγου.

Η κηδεία της 27χρονης θα γίνει αύριο Πέμπτη στις 12μ. στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Ανδρέα στο Αρκαλοχώρι.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ