Κρήτη:«Λουκέτο» σε σχολεία λόγω δημογραφικού

Ποιά σχολεία της Κρήτης καταργούνται, συγχωνεύονται ή υποβιβάζονται και ποιά ιδρύονται

Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο την πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην Ειδική Αγωγή

Νέες σχολικές μονάδες και σημαντική ενίσχυση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται στον στρατηγικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2026-2027.

Στην Κρήτη, οι μεταβολές αφορούν σχολικές μονάδες σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, με συγχωνεύσεις, προαγωγές αλλά και ιδρύσεις νέων δομών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή. Αντίθετα, για το Λασίθι δεν καταγράφονται αλλαγές στα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Οι περισσότερες παρεμβάσεις εντοπίζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπου προβλέπονται συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, αλλά και σημαντικός αριθμός προαγωγών σχολικών μονάδων λόγω αύξησης μαθητών. Στα Χανιά καταγράφεται συγχώνευση νηπιαγωγείων, ενώ στο Ρέθυμνο προβλέπεται η ίδρυση νέου Γυμνασίου στον Πλακιά και νέας δομής Ειδικής Αγωγής.

Χανιά

Πρωτοβάθμια – Συγχώνευση Νηπιαγωγείων

Συγχωνεύονται:

1ο Νηπιαγωγείο Χανίων

17ο Νηπιαγωγείο Χανίων

28ο Νηπιαγωγείο Χανίων

και λειτουργούν ως 5/θέσιο 1ο Νηπιαγωγείο Χανίων.

Τμήματα Ένταξης λόγω συγχώνευσης

Μετονομάζονται/ενσωματώνονται τα Τμήματα Ένταξης που συνδέονται με τα παραπάνω νηπιαγωγεία, με τελικό σημείο αναφοράς το 1ο Νηπιαγωγείο Χανίων.

Ηράκλειο

Πρωτοβάθμια – Συγχωνεύσεις Νηπιαγωγείων

Συγχωνεύονται:

1ο Νηπιαγωγείο Ασημίου + 2ο Νηπιαγωγείο Ασημίου → 3/θέσιο 1ο Νηπιαγωγείο Ασημίου

1ο Νηπιαγωγείο Μοιρών + 2ο Νηπιαγωγείο Μοιρών Ηρακλείου → 4/θέσιο 1ο Νηπιαγωγείο Μοιρών

1ο Νηπιαγωγείο Τυμπακίου + 2ο Νηπιαγωγείο Τυμπακίου + 3ο Νηπιαγωγείο Τυμπακίου → 6/θέσιο 1ο Νηπιαγωγείο Τυμπακίου.

Πρωτοβάθμια – Συγχώνευση Δημοτικών

Συγχωνεύονται:

11ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

39ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

και λειτουργούν ως 9/θέσιο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

Πρωτοβάθμια – Προαγωγές Νηπιαγωγείων

Προάγονται:

1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας: από 6θέσιο σε 7θέσιο

51ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου: από 5θέσιο σε 7θέσιο

57ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Κρήτης: από 3θέσιο σε 4θέσιο.

Πρωτοβάθμια — Προαγωγές Δημοτικών

Προάγονται:

Δημοτικό Σχολείο Βασιλειών: 6 → 7

25ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: 6 → 7

27ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: 6 → 7

Δημοτικό Σχολείο Καλεσσών: 6 → 7

2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας: 11 → 12

Δημοτικό Σχολείο Ελιάς: 6 → 7

Δημοτικό Σχολείο Ανάληψης Χερσονήσου: 6 → 7

1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας: 13 → 14

1ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου: 16 → 18

19ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: 12 → 13

Δημοτικό Σχολείο Μυρτιάς: 3 → 4

13ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: 6 → 8

Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων Πυργιώτισσης: 1 → 2

4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: 7 → 8

34ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: 14 → 15

37ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: 17 → 18

46ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: 15 → 17

2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών: 17 → 18

56ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου: 10 → 12

3ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου: 6 → 7.

Δευτεροβάθμια – Ίδρυση

Ιδρύεται Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου, με έδρα το Ασήμι Ηρακλείου.

Ρέθυμνο

Δευτεροβάθμια – Ίδρυση

Ιδρύεται Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά, με έδρα τον Πλακιά Ρεθύμνου.

Ειδική Αγωγή

Ιδρύεται 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου.