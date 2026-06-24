Χανιά:Onar All Day Fest με Σάκη Ρουβά και Έλενα Παπαρίζου

Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής pop σκηνής, ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα εκρηκτικό live γεμάτο επιτυχίες, ένταση και καλοκαιρινή ενέργεια δίπλα στη θάλασσα.

Το φετινό καλοκαίρι αποκτά τον δικό του ρυθμό με το Onar All Day Fest, ένα ολοήμερο μουσικό festival που έρχεται το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Λουτράκι Χανίων, στο Onar Seaside Lounge.

Ένα all-day festival experience

Από τις 12:00 το μεσημέρι, το Onar Seaside Lounge μεταμορφώνεται σε έναν απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό με:

Guest DJ sets καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Summer vibes δίπλα στο κύμα

Προοδευτική μουσική εμπειρία που οδηγεί στο μεγάλο live της βραδιάς

Line Up

Daytime Sets (από 12:00)

THE GOSHA

ΜΑΡΙΑ ANTΩNA

Pre-Live Set & Παρουσίαση

ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Main Live Performance

ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

VIP εμπειρία & κρατήσεις

Για όσους θέλουν να ζήσουν το φεστιβάλ από την αρχή:

Κρατήσεις σε ξαπλώστρες

VIP areas

Τραπέζια με θέα και άνεση

Η πρόσβαση ξεκινά από τις 12:00, μέσω κρατήσεων του χώρου.

Εισιτήρια

Τα εισιτήρια προπώλησης αφορούν την είσοδο στο main live της απογευματινής ζώνης, με ώρα προσέλευσης από τις 19:00.

Σάκης Ρουβάς – το απόλυτο live experience

Ο Σάκης Ρουβάς ανεβαίνει στη σκηνή με ένα show υψηλής ενέργειας, γεμάτο μεγάλες επιτυχίες και δυνατή σκηνική παρουσία, δημιουργώντας το απόλυτο καλοκαιρινό live δίπλα στη θάλασσα.

Έλενα Παπαρίζου – “My Number One” καλοκαίρι

Η Έλενα Παπαρίζου επιστρέφει δυναμικά με ένα καλοκαιρινό live γεμάτο επιτυχίες όπως “My Number One”, “Mambo!”, “Πυροτεχνήματα” και πολλές ακόμα στιγμές που έχουν σημαδέψει την ελληνική pop σκηνή.

Ένα εκρηκτικό party με ένταση, συναίσθημα και ασταμάτητη ενέργεια από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα.

Tickets via Ticketmaster

Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της Ticketmaster.

Μην χάσεις το μεγαλύτερο summer festival event του καλοκαιριού στο Onar Seaside Lounge – εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία.