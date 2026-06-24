Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή του κοινού το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν»

Συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή του κοινού το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» του Δήμου Ηρακλείου

Το πρόγραμμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου – Εκδηλώσεις και σε Αλάτσατα, Άγιο Μύρωνα, Σκαλάνι, Νέα Αλικαρνασσό

Με πλούσιες εκδηλώσεις συνεχίζεται το Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ Οδόν» του Δήμου Ηρακλείου, μια διοργάνωση, που έχει αγκαλιαστεί θερμά από χιλιάδες δημότες και επισκέπτες.

Την Τρίτη 23/6, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον Άγιο Ματθαίο των Σιναϊτών και στην περιοχή του Λάκκου από τον υπεύθυνο του Ναού Βασίλη Καφετζάκη και τον αρχιτέκτονα Ηρακλή Πυργιανάκη, στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη η εκδήλωση «Φέρε το αγαπημένο σου λούτρινο κουκλάκι για μια νύχτα στη βιβλιοθήκη!» (Teddy Bear Sleepover) και στο Μικρό Άγιο Μηνά ο εκπαιδευτικός περίπατος για ενήλικες από το Μουσείο Καζαντζάκη, «Στα βήματα του Καζαντζάκη… Μεγάλο Κάστρο».

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στην πλατεία Αγίου Νικολάου της Νέας Αλικαρνασσού με το Μάγο Vitalio, στο πάρκο Πάρκο Γεωργιάδη οι μουσικόφιλοι παρακολούθησαν την συναυλία με τους “Sarris music school Rock Night”, στα Δειλινά (θεατράκι)

οι μικροί φίλοι του Καραγκιόζη την παράσταση «Ο Καραγκιόζης και ο χαμένος θησαυρός» από το Θέατρο Σκιών Κρήτης. Επίσης στην Παναγίτσα Μασταμπάς το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει τη Μικτή Παραδοσιακή Χορωδία “Καστρωδούντες” με τραγούδια από τους τέσσερις Νομούς της

Κρήτης, στο Λόφος Λειβάδας (2ο Δημοτικό σχολείο Βουτών) πραγματοποιήθηκε η συναυλία Κρητικής μουσικής με τον Γιώργη Ξυλούρη (Καντρή) και το συγκρότημά του και στο Θεατράκι Καράβολα τη συναυλία Κρητικής μουσικής με τον Δημήτρη Σταυρακάκη και το συγκρότημα του

To πρόγραμμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου

Ι.Ν. Αγίου Ματθαίου των Σιναϊτών

10:00 «Μαθαίνουμε τον Λάκκο»: Ξενάγηση στον Άγιο Ματθαίο των Σιναϊτών και στην περιοχή του Λάκκου από τον υπεύθυνο του Ναού Βασίλη Καφετζάκη και τον αρχιτέκτονα Ηρακλή Πυργιανάκη

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

18:00 «Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου». Παρασκευή Σταματάκη: «Ένα μινωικό καπνιστήρι και η μελισσοκομία στη μινωική Κρήτη»

Αλάτσατα

18:00 Βιβλία πάνω στη Σκηνή – Διαδραστικό θεατρικό Αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας Η Ευαγγελία Ορφανουδάκη επιλέγει αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και με τη βοήθεια του κοινού τα δραματοποιεί σε επιτόπιο παιχνίδι ρόλων όπου όλοι, μικροί και μεγάλοι,

μπορούν να συμμετάσχουν. Το κείμενο σπουδαίων λογοτεχνών γίνεται προφορική αφήγηση και παιχνίδι για όλη την οικογένεια.«Παίζουμε με τα Βιβλία τη δική μας Ιστορία», όπως λέει και το ομώνυμο εισαγωγικό τραγούδι της δράσης. Βιβλίο / Αφιέρωμα: «Λόγια της Πλώρης» του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Ηλικίες: 3 – 103 ετών Επιμέλεια – Αφήγηση – Δραματοποίηση: Ευαγγελία Ορφανουδάκη

Πάρκο Γεωργιάδη (προτομή του Μ. Γεωργιάδη)

19:00 «Η πόλη με τα αγάλματα – Layers of Memory: Stories Carved in Stone»

Ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον δημόσιο χώρο που μετατρέπει την πόλη σε ένα ανοιχτό πεδίο μάθησης και εξερεύνησης. Μέσα από έναν καθοδηγούμενο περίπατο, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν την ιστορία της Κρήτης και της πόλης μέσα από αγάλματα και δημόσια γλυπτά.

Η διαδρομή ξεκινά από το Πάρκο Γεωργιάδη με την προτομή του Μ. Γεωργιάδη, συνεχίζεται στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου και μέσα από διαδρομή σε επιλεγμένα γλυπτά της πόλης καταλήγει στην προτομή του Ταγματάρχη Τζουλάκη

. Το πρόγραμμα συνδυάζει τέχνη, ιστορία και βιωματική εξερεύνηση της πόλης και απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά από Δ΄ τάξη Δημοτικού και πάνω.Στους συμμετέχοντες διατίθεται δωρεάν ακουστικό σύστημα ξενάγησης. Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Φανή Καμπάνη, Μουσειολόγος.

Πληροφορίες & συμμετοχές: 6974191990 (καθημερινά 13:00 – 20:00).

Άγιος Μύρωνας

20:30 «Ο Μπαρμπαγιώργος φύλακας»: Ο Καραγκιόζης, με τη βοήθεια του αχώριστου φίλου του, Χατζηαβάτη, θα βάλει τον αγαθό Μπαρμπαγιώργο σε μπελάδες!

«Ο μαγικός κόσμος του Καραγκιόζη» – Παράσταση και παρουσίαση της τέχνης του Θεάτρου Σκιών από το Θέατρο Σκιών Κρήτης. Πριν την παράσταση ο Καραγκιοζοπαίχτης ξεναγεί το κοινό στον κόσμο της τέχνης του θεάτρου σκιών παρουσιάζοντας εν συντομία την ιστορία του από την αρχαιότητα έως σήμερα αλλά και φιγούρες και εργαλεία πίσω από το μπερντέ!

Μια διαδραστική, ψυχαγωγική και συνάμα εκπαιδευτική εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Ο Άθως Δανέλλης και ο Γιάννης Παπαδόπουλος (Γιουβάν) παίζουν και αποκαλύπτουν τον μαγικό κόσμο του Καραγκιόζη.

Σκαλάνι

21:00 Παράσταση κουκλοθέατρου: «Το Κανόνι της Ειρήνης» από το Κουκλοθέατρο Κρήτης

Πως βρέθηκε ένα τεράστιο και σκουριασμένο κανόνι στη μέση ενός λιβαδιού; Και γιατί όλα τα ζώα και τα φυτά το… τρέμουν; Ο Λαγός και ο Ποντικός το φοβούνται και μόνο που το βλέπουν. Ο αέρας όμως και η βροχή, έφεραν την νεογέννητη Μαργαρίτα δίπλα στον κύριο Κανόνη. Θα καταφέρει η τοσοδούλα Μαργαρίτα να τον αντιμετωπίσει; Η Μαργαρίτα, το Κανόνι,

ο Ήλιος, το Φεγγάρι και οι άλλοι φίλοι τους «ζωντανεύουν» πάνω στην κουκλοθεατρική σκηνή, στέλνοντας ένα πανανθρώπινο μήνυμα για τη δύναμη της Αγάπης, που νικά το κακό, της Ειρήνης, που «μάχεται» τον πόλεμο, της Φύσης που επιμένει και αντιστέκεται στην καταστροφή. Το Κανόνι της Ειρήνης θα ηχήσει ξανά! Αναγνωστάκης Γεώργιος, Παντελής Ζεμπίλης, Βουρλιωτάκη Μαρία, Φρόσω Χατόγλου.

Νέα Αλικαρνασσός (παραλιακός)

21:30 Hip hop Con – Δύο βραδιές γεμάτες μουσική και graffiti έρχονται να δώσουν ένταση στο Φεστιβάλ! Το πρώτο Hip Hop Convention έρχεται! Καλλιτέχνες της πόλης ενώνονται για να αναδείξουν την κουλτούρα του hip hop και την τέχνη των δρόμων. Altus, Pannas, weak lung, vlastos, f.r.a.g.a.s, vanausos, mtn, black spirit, MTN, harisharika, tsouma, mbj, nessom, marks, noma, Andriko κ.α. δίνουν τον δικό τους ρυθμό και μας ξεσηκώνουν! Μείνετε συντονισμένοι!

Συνεχίζονται οι παράλληλες δράσεις

Πλατεία Ελευθερίας

Έκθεση με έργα τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έρχεται με μια 2η έκθεσή της να μετατρέψει την διαδρομή στην πόλη από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία.

Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προβάλλοντας την πλούσια εικαστική συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων uv μεγάλης κλίμακας των έργων της. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων ζωγραφικών έργων από την συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, σε ανοικτούς επισκέψιμους χώρους της πόλης, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη

υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη δημοτική συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν.

Κάθε έργο φέρει γραμμωτό κώδικα ταχείας απόκρισης (qr code) που προσφέρει στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 σε περισσότερα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των ενετικών τειχών.

Η συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: https://heraklionartgallery.gr/

Πύλη Αγίου Γεωργίου

«Το Πέρασμα του Χρόνου»: Έκθεση Φωτογραφίας σε δύο φωτογραφικές ενότητες

Ενότητα Α: «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες» από τη Φωτογραφική Ομάδα Αγ. Ιωάννη

Ενότητα Β: «Από τον φακό στην ψυχή» από το PhotoVoice Project εργαζομένων Μ.Φ.Η.

Η φωτογραφική έκθεση «Το Πέρασμα του Χρόνου», παρουσιάζεται σε δύο θεματικά συνδεδεμένες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες», η Φωτογραφική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, μέσα από εικόνες της καθημερινότητας, αποτυπώνει και αναδεικνύει τη δυναμική σχέση ανθρώπου και χώρου στον χρόνο.

Το βλέμμα εστιάζει στη ζωή της πόλης –και όχι μόνο– και συναντά ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα της, σκιαγραφώντας τη διαρκή κίνηση του χρόνου.

Η δεύτερη ενότητα προέρχεται από το κοινωνικό project PhotoVoice με τίτλο «Από τον φακό στην ψυχή», το οποίο υλοποιήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της πόλης

, με τη συμμετοχή των εργαζομένων και σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ. Στόχος του είναι η ανάδειξη του ρόλου της φροντίδας και της αξίας των ηλικιωμένων ως ανθρώπων με μνήμη, εμπειρία και ενεργή παρουσία στον χρόνο. Οι δύο ενότητες συνομιλούν σε ένα κοινό αφήγημα για τον χρόνο, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες διαδρομές.

Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά 09:00 – 22:00

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), Δουκός Μποφώρ 20

Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας: «Διάλογοι σε Εικόνες»

Η ομαδική αυτή έκθεση συγκεντρώνει έργα φωτογράφων που επιλέγουν να αφηγηθούν ιστορίες μέσα από δίπτυχα — δύο εικόνες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, σε μια εικαστική συνομιλία. Το κάθε ζευγάρι φωτογραφιών λειτουργεί σαν ένας μικρός κόσμος, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εικόνων μπορεί να είναι προφανείς ή κρυφές, να βασίζονται στην οπτική ομοιότητα,

στην αντίθεση ή στη θεματική τους σύνδεση. Τα δίπτυχα δημιουργούν έναν χώρο για διάλογο, όχι μόνο μεταξύ των ίδιων των εικόνων, αλλά και ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον θεατή. Οι συσχετισμοί που αναδύονται συχνά υπερβαίνουν την αρχική πρόθεση του δημιουργού, αφήνοντας χώρο για προσωπικές ερμηνείες και νέες αφηγήσεις.

Έτσι, η έκθεση γίνεται μια πρόσκληση για παρατήρηση, αναστοχασμό και ανακάλυψη — μια εμπειρία όπου η ένωση δύο φωτογραφιών μπορεί να γεννήσει κάτι εντελώς νέο.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Λάκκος

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Ηράκλειο, το ημερολόγιο μιας πόλης»

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Ηράκλειο, την πόλη που ζούμε, δραστηριοποιούμαστε και περνάμε την καθημερινότητά μας. Αποτυπώνουμε τις γειτονιές της πόλης, τους ανθρώπους της, την κάθε της γωνιά που έχει κάτι να αφηγηθεί φωτογραφικά.

Μέσα από τη φωτογραφία δρόμου, τα πορτραίτα των κατοίκων της, την αποτύπωση μνημείων, πλατειών, των τειχών, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, προσπαθούμε να απαθανατίσουμε τον παλμό της.

Διάρκεια Έκθεσης: έως Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Τρίτη ηλικία»

Η τρίτη ηλικία δεν είναι μόνο το τέλος μιας διαδρομής· είναι ένας κόσμος γεμάτος μνήμες, εμπειρίες, σιωπές και βλέμματα που κουβαλούν τον χρόνο. Οι φωτογραφίες αυτής της έκθεσης επιχειρούν να σταθούν απέναντι στους ηλικιωμένους ανθρώπους με σεβασμό και ευαισθησία, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη παρουσία πέρα από στερεότυπα και προκαθορισμένους ρόλους. Κάθε πρόσωπο αφηγείται μια ιστορία.

Τα χέρια, οι ρυτίδες, οι κινήσεις και οι εκφράσεις γίνονται ίχνη ζωής, φορείς προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Μέσα από στιγμές καθημερινότητας, μοναξιάς, τρυφερότητας ή περισυλλογής, οι εικόνες φωτίζουν την αξιοπρέπεια και τη δύναμη που παραμένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου.

Η έκθεση αποτελεί μια πρόσκληση να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας· όχι μόνο ως φορείς του παρελθόντος, αλλά ως ενεργό και πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Πάρκο Γεωργιάδη

Έκθεση χειροτεχνών: Η Έκθεση Χειροτεχνών σας περιμένει καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Χειροτέχνες της πόλης, μας αποκαλύπτουν τα μυστικά της τέχνης τους και μας προσκαλούν σε ανοιχτά εργαστήρια υφαντικής, μακραμέ, ζωγραφικής, κ.α. Μην τους χάσετε!

Διάρκεια Έκθεσης: Τρίτη 16 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Παζάρι Βιβλίου!: Το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνει Παζάρι Βιβλίου. Αποκτήστε σημαντικές εκδόσεις της ΒΔΒ σε προνομιακές τιμές! Διάρκεια: από Δευτέρα 15 έως Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00, Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο 09:00 – 14:30

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

«Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο τρίστρατο των ταξιδιών της μνήμης και της αφήγησης έχει από καιρό ετοιμαστεί για τους νέους διαλόγους. Εφηρμοσμένοι διάλογοι, μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων. Συνάντηση που αποβλέπει στην κατανόηση, τη σύγκριση των αναπαραστάσεων, στη διατύπωση απόψεων ως προς τα νοήματα που κάθε έκθεμα του Μουσείου περικλείει και κάθε αρχαιολόγος

– από τότε που το Μουσείο θεμελιώθηκε – εκπροσωπεί.Εφηρμοσμένοι διάλογοι που συγκλίνουν ως προς την έμφαση στη διαχρονία της αξίας των εκθεμάτων όχι μόνο ως τέχνη, ιστορία,

τεχνική, πολιτισμός αλλά και ως μικρές σταγόνες ανακούφισης από μία καθημερινότητα που συχνά μας πνίγει.Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε μέσω ξεναγήσεων από αρχαιολόγους του Μουσείου κάποιες μικρές ιστορίες αντικειμένων, τα οποία πολλές φορές παραμένουν στη σκιά των εμβληματικών έργων τέχνης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναμένοντας και τη δική τους ξεχωριστή προβολή!

Ελάτε λοιπόν! Η συνεργασία αυτή αποβαίνει ιδιαιτέρως παραγωγική.

Πρόγραμμα:

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 18:00

Κατερίνα Αθανασάκη: «Τρεις μικρές ιστορίες για τη Θεά των Όφεων»

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στις 18.00

Παρασκευή Σταματάκη: «Ένα μινωικό καπνιστήρι και η μελισσοκομία στη μινωική Κρήτη»

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στις 11.00

Γεωργία Φλούδα: «Η θάλασσα και το ταξίδι στη μινωική Κρήτη»

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Φεστιβάλ: ΕΔΩ

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