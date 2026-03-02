«Δεν έχουμε ακυρώσεις» – Όχι κινδυνολογία, συνιστούν οι τουριστικοί φορείς που πάνε Βερολίνο

Ερωτηματικό για τα γκρουπ Ισραηλινών που έρχονται για το Εβραϊκό Πάσχα.

Λίγες εβδομάδες πριν πάρουν μπρος οι μηχανές του τουρισμού και ενώ όλοι ταξιδεύουν στο Βερολίνο για την κορυφαία διεθνή έκθεση ITB, η ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή δημιουργεί σκεπτικισμό, στους φορείς του κλάδου.

Όλοι περιμένουν μια πολύ καλή σεζόν, πόσο θα αλλάξουν όμως τα πράγματα, αν η σύρραξη συνεχιστεί;

Ήδη ταξιδεύουν για το Βερολίνο, προκειμένου να συμμετέχουν στην μεγάλη έκθεση ITB και στα «πηγαδάκια» όλοι συζητούν τις εξελίξεις και κάνουν σχόλια και προβλέψεις.

«Ψυχραιμία και όχι κινδυνολογία» συνιστά μιλώντας στο patris.gr, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης.

O πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης

Ο ίδιος μας είπε: «Ακυρώσεις δεν έχουμε, η Κρήτη παραμένει ασφαλής προορισμός και ελπίζουμε όλη αυτή η ιστορία να λήξει σύντομα».

Ωστόσο, αν συνεχιστεί, μέχρι τέλος Μαρτίου,αρχές Απριλίου, θα έχουν πρόβλημα τα ξενοδοχεία σε Χερσόνησο, Ελούντα, Ρέθυμνο που έχουν κλειστεί από γκρουπ Ισραηλινών τουριστών, οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη για να γιορτάσουν το Εβραϊκό Πάσχα.

«Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια νούμερο, είναι όμως χιλιάδες πελάτες και αυτά τα γκρουπ θα ακυρωθούν» είπε ο πρόεδρος των πρακτόρων, σημειώνοντας ότι σίγουρα αυτό θα ήταν μια αρνητική εξέλιξη, για την έναρξη της σεζόν.

«Η ροή των κρατήσεων συνεχίζεται κανονικά, ακυρώσεις δεν υπάρχουν, τι θα γίνει όμως αργότερα, κανείς δεν ξέρει», σχολίασε ο πρώην πρόεδρος των ξενοδόχων του Ρεθύμνου Μανόλης Τσακαλάκης .

«Η σεζόν θα πάει καλά, όπως εκείνη του 2025, ίσως και λίγο καλύτερα. Προϋπόθεση όμως είναι να μην διαταραχθεί η ηρεμία στην Μεσόγειο», υπογράμμισε μιλώντας στο patris.gr ο κ.Τσακαλάκης.

Όλοι στην έκθεση του Βερολίνου

Όλο το ενδιαφέρον του τουριστικού κόσμου, διεθνώς, μετατοπίζεται στο Βερολίνο και τη μεγάλη έκθεση ITB, που πραγματοποιείται το τριήμερο 3-5 Μαρτίου.

Θα επικρατήσει η ψυχραιμία ή θα δούμε «πάγωμα» των κρατήσεων;

Ενώ μια γρήγορη αποκλιμάκωση της έντασης θα σήμαινε απλώς διαχείριση του κόστους, μια μακρά περίοδος αστάθειας θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τις αποφάσεις των ταξιδιωτών για το 2026, επηρεάζοντας και τον τουρισμό στην Κρήτη.

Η ITB Berlin γίνεται 60 ετών καθώς ανοίγει την αυλαία για μια νέα εμπορική χρονιά με μια ειδική επετειακή έκδοση από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου 2026.

Κάθε χρόνο, η ITB Berlin προσελκύει περίπου 3.000 εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που μεταδίδουν ζωντανά από την κορυφαία έκθεση ταξιδιών στον κόσμο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Messe Berlin, Mario Tobias, θα παρουσιάσει τα σημαντικότερα σημεία, τα θέματα και τις τάσεις της 60ής επετείου.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας, θα μιλήσει για τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό και τις τρέχουσες προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό.

Η Mitra Sorrells, Ανώτερη Αντιπρόεδρος Περιεχομένου της Phocuswright, θα παρουσιάσει τα πιο πρόσφατα δεδομένα της αγοράς και αναλύσεις τάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς στις λεγόμενες περιοχές ανάπτυξης (Μέση Ανατολή, Λατινική Αμερική, Ινδία) και της αυξανόμενης χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στον ταξιδιωτικό τομέα.

Τη Δευτέρα στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής των Υπουργών του ΟΗΕ στην ITB Berlin.

Οι εκθεσιακοί χώροι της ITB Berlin 2026 είναι ανοιχτοί για εμπορικούς επισκέπτες από την Τρίτη 3 έως την Πέμπτη 5 Μαρτίου ως εκδήλωση B2B.

Από το 1966, η ITB Berlin αποτελεί την κορυφαία εμπορική έκθεση για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Το 2026, γιορτάζει την 60ή επέτειό της με το σύνθημα «Ανακαλύψτε τις ιστορίες πίσω από 60 χρόνια κληρονομιάς».

Ταυτόχρονα, το Συνέδριο ITB Berlin θα πραγματοποιηθούν ομιλίες με θέμα:

«Οδηγώντας τον Τουρισμό στην Ισορροπία», συγκεντρώνοντας 400 κορυφαίους ομιλητές από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό και πολιτικό χώρο σε τέσσερις σκηνές και σε 17 θεματικές ενότητες, για να διερευνήσουν τις βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.

