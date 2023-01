Δέσποινα Βανδή: «Έκλαιγα γιατί δεν είχα κανέναν – Τριάντα χρόνια μετά δεν είμαι μόνη»

Η τραγουδίστρια προχώρησε σε μια συγκινητική εξομολόγηση on air

Δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της η Δέσποινα Βανδή κατά τη διάρκεια του τελικού του «Just the two of us», την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Αφορμή στάθηκε η ερμηνεία του τραγουδιού «Πανσέληνος» από τον Λευτέρη Μητσόπουλο και τη Λόλα.

Το κομμάτι ξύπνησε πολλές αναμνήσεις και συναισθήματα στην τραγουδίστρια, η οποία συγκινήθηκε ενώ παράλληλα διηγήθηκε τον λόγο, που το συγκεκριμένο τραγούδι την «αγγίζει».

«Υπάρχουν τραγούδια για μένα που με μεταφέρουν σε χρονικές περιόδους της ζωής μου που…» περιέγραφε η κριτής του σόου, όταν η Βίκυ Σταυροπούλου την προέτρεψε να πει σε ποια χρονική περίοδο μεταφέρθηκε γιατί είναι πολύ συγκινητικό.

«Αυτό το τραγούδι, έλεγα στην Βίκυ, ότι κυκλοφόρησε το 1995. Εγώ μόλις είχα έρθει στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ήξερα άνθρωπο εδώ… Ήρθα σε μια πόλη που έλεγα πως δεν θα πατήσω ποτέ το πόδι μου, γιατί δεν… είχα μάθει στη γειτονιά μου στη Θεσσαλονίκη. Αφήνοντας όλους τους φίλους μου λοιπόν, είχα έρθει εδώ και είχα μετακομίσει σε ένα πολύ μικρό σπιτάκι, στον πρώτο όροφο – έτρεμα γιατί είχα ακούσει τόσα για την Αθήνα, μην μπει κανείς – και ήμουν μόνη με ένα σκύλο και ένα διθέσιο καναπέ. Χωρίς φίλους, Χριστούγεννα ήταν θυμάμαι και μου θύμισε τη στιγμή που έκλαιγα μόνη γιατί δεν είχα κανέναν γύρω μου. Τα Χριστούγεννα για μένα σημαίνουν τόσα πολλά», πρόσθεσε.

Και συμπλήρωσε: «Πάντα θυμάμαι αυτή την περίοδο της ζωής μου και την προσαρμογή μου σε αυτή την πόλη με αυτό το τραγούδι. Κάθε φορά, τη μοναξιά γιατί η σιωπή είναι αλλιώτικη χωρίς παρέα. Διαφορετική η σιωπή που επιλέγεις εσύ και διαφορετική όταν αναγκάζεσαι στο τέλος».

«Τα χρόνια πέρασαν, κάπου στα 30 χρόνια και Χριστούγεννα πλέον δεν είμαι μόνη, είμαι ευτυχισμένη, έχω και τριθέσιο καναπέ, έχω δύο σκυλιά και ανθρώπους γύρω μου που αγαπάω. Τέλος πάντων, σημασία έχει η διαδρομή μας και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι», κατέληξε εμφανώς συγκινημένη.