Διαδικτυακή Εκδήλωση Γνωριμίας με τις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης

Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, ώρα 11:00

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προσκαλεί όλους τους αποφοίτους Λυκείου και υποψήφιους φοιτητές την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 σε μια Διαδικτυακή Εκδήλωση Γνωριμίας, με στόχο να ενημερωθούν για τις ακαδημαϊκές επιλογές και τις προοπτικές που προσφέρουν οι σπουδές Μηχανικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης, λίγο πριν τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2026.

Ανακαλύψτε τις ειδικότητες Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

✔Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης

✔Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

✔Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

✔Χημικός Μηχανικός

✔Μηχανικός Περιβάλλοντος

✔Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε:

🔹 Τις Σχολές και τα προγράμματα σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης

🔹 Τα εργαστήρια, την έρευνα και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες

🔹 Τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων

🔹 Τη φοιτητική ζωή και τις δραστηριότητες των φοιτητικών ομάδων

🔹 Φοιτητές/τριες και Απόφοιτους που θα μοιραστούν μαζί σας, εμπειρίες από τις σπουδές τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Ενεργή Συμμετοχή

🔗 Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στην τηλεδιάσκεψη μπορούν να συνδεθούν μέσω Zoom στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://tuc-gr.zoom.us/j/91491778852?pwd=3eWiMRVYJrVuMguo2a4JEUvpHkli85.1

Meeting ID: 914 9177 8852

Password: 522648

Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, γονείς και εκπαιδευτικούς, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις σπουδές, τις ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει το Πολυτεχνείο Κρήτης

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Σας περιμένουμε να γνωρίσετε τις σπουδές, τις ευκαιρίες και το ακαδημαϊκό περιβάλλον του Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

11:00 – 11:05 ► Έναρξη – Βίντεο «Σπουδές και Έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης»

11:05 – 11:10 ► Καλωσόρισμα

Καθ. Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Καθ. Κωνσταντίνος- Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

11:10 – 11:30 ► Παρουσίαση του Πολυτεχνείου Κρήτης

Καθ. Φώτιος Κανέλλος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας

11:30 – 11:45 ► Παρουσίαση Σχολής ΜΠΔ

11:45 – 12:00 ► Παρουσίαση Σχολής ΜΗΧΟΠ

12:00 – 12:15 ► Παρουσίαση Σχολής ΗΜΜΥ

12:15 – 12:30 ► Παρουσίαση Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

12:30 – 12:45 ► Παρουσίαση Σχολής ΑΡΜΗΧ

12:45 – 13:10 ► Εμπειρίες φοιτητών/τριών και αποφοίτων,

Σύντομες παρεμβάσεις φοιτητών ή αποφοίτων από τις Σχολές

13:10 – 13:20 ►Χρήσιμες Συμβουλές για την σύνταξη Μηχανογραφικού 2026

Παρουσίαση του meet.tuc.gr

Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας

13:20 – 13:40 ► Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Συζήτηση με εκπροσώπους των Σχολών

13:40 – 13:45 ► Κλείσιμο Εκδήλωσης

Προβολή βίντεο «Η Πολυτεχνειούπολη από Ψηλά»

Διοργάνωση – Επικοινωνία:

Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείου Κρήτης, τηλ. 28210 37331, email: career-center@tuc.gr