Σταυρούλα Λεβεντάκη: Είχαν γίνει κινήσεις από τραπεζικές κάρτες όσο ήταν νεκρή – Πώς έφτασε στην ομολόγια μετά το «θέατρο» ο 43χρονος

Σοκ προκαλεί η υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στα τέλη Μαΐου. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης, 43 ετών, υποστήριξε αρχικά ότι τη σκότωσε ύστερα από καυγά για την ακαταστασία στο σπίτι που νοίκιαζε, ενώ στη συνέχεια ισχυρίστηκε πως η 45χρονη τον πίεζε να συνάψουν ερωτική σχέση και τον εκβίαζε πως θα αποκαλύψει την αλήθεια στη σύζυγό του.

Ο 43χρονος εμφανίστηκε ψυχρός και αποστασιοποιημένος, απαντώντας πρόθυμα στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και επιχειρώντας να αποπροσανατολίσει τις Αρχές. Δεν δίστασε μάλιστα να εμπλέξει στις έρευνες και τον αδελφό της 45χρονης. Μετά από 22 ημέρες «θεάτρου», ομολόγησε τη δολοφονία και υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό της.

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«Από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για την εξαφάνιση και προσπαθήσαμε να μάθουμε κάποιες λεπτομέρειες, οι αστυνομικοί θεωρούσαν ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια πίσω από αυτήν την εξαφάνιση», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Τα ευρήματα που αποκάλυψαν το έγκλημα

Οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στην τηλεόραση, στο πάτωμα, στη σφουγγαρίστρα και στο αυτοκίνητο του ενοικιαστή, επιβεβαίωσαν τις υποψίες των αστυνομικών. «Υπολείμματα καθαρισμένου αίματος βρέθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ταυτοποιήθηκαν με το DNA της γυναίκας αυτής. Όπως και στο όχημα και σε κάποιο άλλο σημείο μέσα στο σπίτι», ανέφερε η κα Δημογλίδου.

Η σορός της 45χρονης έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα και χτύπημα από βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι. Ήταν δεμένη στα πόδια και στα χέρια, ενώ είχε μονωτική ταινία στο στόμα της και δύο μαχαιριές στο στήθος.

«Η φρασεολογία του ήταν ένα στοιχείο κι αυτό. Δεν μπορεί, επειδή πήγε η Σταυρούλα και του είπε για το σπίτι, να την χτύπησε με το μπουκάλι στο κεφάλι και μετά να τη μαχαίρωσε, ενώ την έδεσε και τη φίμωσε. Αυτό που λέει είναι περίεργο», σχολίασε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε θαμμένη σε βάθος ενός μέτρου σε χωράφι στο Βατόλλακο, το πρωί της Κυριακής, μετά την ομολογία του δράστη.

Το «θέατρο» του δράστη και οι κινήσεις μετά τη δολοφονία

Το στοιχείο που συγκλονίζει περισσότερο είναι το «θέατρο» που έπαιζε ο 43χρονος για 21 ημέρες, προσπαθώντας να καλύψει τα ίχνη του και να ρίξει τις υποψίες αλλού. Κατά το διάστημα που η 45χρονη ήταν ήδη νεκρή και θαμμένη, εντοπίστηκαν κινήσεις στις τραπεζικές της κάρτες, γεγονός που εξετάζεται αν έγινε σκόπιμα για να φανεί ότι εκείνη ήταν ζωντανή.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 43χρονος χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι και της έδεσε το στόμα με μονωτική ταινία. Όπως ισχυρίστηκε, μετά από έντονο καυγα, την μαχαίρωσε στον θώρακα μέχρι θανάτου. Στη συνέχεια τύλιξε τη σορό με σακούλες, τη μετέφερε με το βαν του και προσπάθησε να δημιουργήσει άλλοθι, πηγαίνοντας σε καφετέρια για να συναντήσει φίλο του.

Αργότερα, επέστρεψε στο σπίτι, μετέφερε τη σορό σε χωράφι δίπλα σε σημείο όπου βρέθηκαν δενδρύλλια κάνναβης – για τα οποία είχε αρχικά συλληφθεί – και την έθαψε. Έπειτα, προσποιούνταν ότι αγνοούσε την τύχη της, κατηγορώντας τον αδελφό της για την εξαφάνιση.

Το βίντεο που αποκάλυψε την αλήθεια

Στο σπίτι που νοίκιαζε ο 43χρονος υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, τις οποίες οι αρχές κατέσχεσαν. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι συνήθιζε να σβήνει τα πλάνα. Παρ’ όλα αυτά, από την ανάκτηση υλικού προέκυψε βίντεο της 30ης Μαΐου, όπου φαίνεται η 45χρονη να μπαίνει στο σπίτι και να μην βγαίνει ποτέ ξανά.

Οι αστυνομικοί που ερευνούσαν την εξαφάνιση ήταν πεπεισμένοι ότι ο 43χρονος ευθυνόταν για την εξαφάνιση της γυναίκας. Μετά από επανειλημμένες ανακρίσεις και τρεις καταθέσεις, ο δράστης ομολόγησε τελικά το έγκλημα.