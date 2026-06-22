«Φαύστα»: Ολοκληρώθηκε ένα θεατρικό ταξίδι γεμάτο γέλιο και αλλεπάλληλα sold-out!

Η «Φαύστα» του Μποστ, σε σκηνοθεσία Μαρίας Καντιφέ, η παράσταση που συζητήθηκε και αγαπήθηκε όσο λίγες τα τελευταία χρόνια στο Ρέθυμνο, έριξε αυλαία, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία στον Θεατρικό Περίπλου.

Από τις 23 Μαΐου που ξεκίνησε το ταξίδι της, η σουρεαλιστική κωμωδία καθήλωσε εκατοντάδες θεατές, μετατρέποντας το θέατρο του Θεατρικού Περίπλου στο απόλυτο σημείο αναφοράς για το πολιτιστικό γίγνεσθαι του Ρεθύμνου.

Η παράσταση άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα στη θεατρική ζωή της πόλης, αφενός με την τολμηρή, ευφυή σκηνοθετική προσέγγιση της Μαρίας Καντιφέ, και αφετέρου με τη συνεργασία του Θεατρικού Περίπλου με τον διεθνούς φήμης Έλληνα συνθέτη, Τάκη Φαραζή.

Τα εντυπωσιακά σκηνικά του Θανάση Παπαθανασίου, σε συνδυασμό με την απόλυτη σωματικότητα και τις απολαυστικές ερμηνείες των ηθοποιών, μετουσίωσαν την κλασική σατιρική κωμωδία του Μποστ σε μια σύγχρονη υπερπαραγωγή υψηλής αισθητικής, με το αποτέλεσμα να ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στο αυθόρμητο γέλιο και τον βαθύ προβληματισμό.

Πέρα, όμως, από το άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, η μεγάλη επιτυχία της παραγωγής ήταν κι η σχέση που χτίστηκε με το κοινό. Κάθε βράδυ, οι θεατές γίνονταν μια μεγάλη παρέα με τον θίασο στη δροσερή αυλή του θεάτρου, συνοδεία ποτού, ανταλλάσσοντας σκέψεις, γέλια και επιβεβαιώνοντας πως η τέχνη λειτουργεί ως μια μορφή «αντίστασης» και ουσιαστικής επικοινωνίας στην εποχή μας.

Για 38 συνεχόμενα χρόνια, ο Θεατρικός Περίπλους αποτελεί έναν σταθερό πυρήνα δημιουργίας και θεατρικής καλλιέργειας στο Ρέθυμνο. Με έργα αντάξια των μεγάλων σκηνών της πρωτεύουσας, είναι ο παλαιότερος θίασος της πόλης και ένας από τους μακροβιότερους εν ενεργεία θιάσους της χώρας, με συνεχή και ουσιαστική συμβολή στο πολιτιστικό τοπίο της Κρήτης.

Ευχαριστούμε πολύ τους Ασημένιους Χορηγούς της παράστασης: Rethymno Medical Assistance (https://rma.gr/), Μυστικό Shopping Therapy (https://e-mystiko.gr/) και Αγρίμια Restaurant (https://www.agrimia.gr/), τους Φίλους: το κατάστημα Frou Frou & αρώματα, το μεζεδοπωλείο «Το Ρακοδικείο», το βιβλιοπωλείο Κλαψινάκης και την Προμηθευτική Μετάλλων Κρήτης, καθώς και τους Υποστηρικτές: την εταιρεία Creta Ceramica, το petshop «Ενυδρείο» και το κομμωτήριο Katerina & Giannis.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Μποστ

Σκηνοθεσία: Μαρία Καντιφέ

Μουσική: Τάκης Φαραζής

Σχεδιασμός – ζωγραφική σκηνικών: Θανάσης Παπαθανασίου

Κοστούμια: Μαρία Καντιφέ

Σχεδιασμός φωτισμών: Μαρία Καντιφέ

Χειρισμός Φωτισμών: Μάριος Μαραγκουδάκης

Χειρισμός Ήχου: Άγγελος Καραβιώτης

Χορογραφίες: Μαρία Καντιφέ

Βοηθοί σκηνοθέτη & Παραγωγής: Άννα Τζανιδάκη, Μάριος Μαραγκουδάκης

Επιμέλεια ηχητικών τοπίων: Μάριος Μαραγκουδάκης

Κατασκευή σκηνικού: Θανάσης Παπαθανασίου & Ομάδα

Acting Coach: Μαρία Καντιφέ

Προβολές – Video: Άννα Τζανιδάκη

Φωτογραφίες: Εύη Καννά, Μαρία Σκορδίλη, Άννα Τζανιδάκη

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Άννα Τζανιδάκη, Γιάννης Μαθιουδάκης

Διαφήμιση & Social Media: Άννα Τζανιδάκη

Διεύθυνση παραγωγής: Μαρία Καντιφέ

Επεξεργασία ήχου: Θανάσης Παπαθανασίου, Άννα Τζανιδάκη

Σχεδιασμός και επιμέλεια έντυπου υλικού: Άννα Τζανιδάκη

Υπεύθυνη Φροντιστηρίου: Εύη Καννά

Ηλεκτρολόγος: Νεκτάριος Κονταράτος

Υπεύθυνες υποδοχής: Εύη Καννά, Ιωάννα Τρουλλινού

Παραγωγή: Θεατρικός Περίπλους

ΔΙΑΝΟΜΗ

Αφηγητής: Θωμάς Καντιφές

Φαύστα: Μαρία Καντιφέ

Ελένη: Μαρία Σκορδίλη

Γιάννης: Βαγγέλης Λιοδάκης

Μαριάνθη: Γιάννης Μαθιουδάκης

Ριτσάκι: Άννα Τζανιδάκη

Κυρία Ιατρού: Μαρία Σκορδίλη

Κύριος Ιατρού: Ανδρέας Διαμαντάκης

Ευχαριστούμε θερμά τον Iain Dennis για την προσφορά του και για την καινούρια φωτιστική ανάσα που έφερε στον χώρο μας, τον Σκορδίλη Γιώργο και τον Λιμενάρχη Ρεθύμνου, καθώς και την ΚΑΠΑ Εκδοτική και την Περιηγητική Λέσχη Ρεθύμνου για την στήριξή τους.

38 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.theatrikosperiplous.gr

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