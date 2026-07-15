Διακοπές ρεύματος στην Κρήτη αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου – Αναλυτικά οι περιοχές και οι ώρες

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν αύριο, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, σε περιοχές της Κρήτης, λόγω εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, από τις 07:30 έως τις 16:00, χωρίς ρεύμα θα μείνουν τμήματα στις Μεσαμπελιές και συγκεκριμένα στην οδό Θανάση Σκουλά, στο σούπερ μάρκετ Λεμονάκης, στο κατάστημα CRETA PACK MARKET, καθώς και στις οδούς Αγριλίας και Ερυθραίας.

Επίσης, από τις 08:00 έως τις 12:00, διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί στον Μασταμπά, στις οδούς Ραυτόπουλου και Πατριάρχου Φωτίου.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, από τις 08:00 έως τις 10:00, χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι περιοχές Αγροκήπιο, ΜΑΙΧ, ΘΨΠΧ, Μεραρχία και η οδός Καραγιώργα στα Λενταριανά.

Στη Γεωργιούπολη, από τις 08:00 έως τις 15:00, η διακοπή θα επηρεάσει την περιοχή γύρω από τη βίλα Κρίνη, την παραλία Γεωργιούπολης, την ταβέρνα Μπάμπης και τις γύρω περιοχές.

Στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου, από τις 09:00 έως τις 13:00, χωρίς ηλεκτροδότηση θα μείνει η Αγία Ειρήνη.

Στην Ιεράπετρα, από τις 08:00 έως τις 13:00, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί στα Φέρμα, στην περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο Porto Belisarios.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι οι εργασίες ενδέχεται να ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο. Για λόγους ασφαλείας, οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.