Παγκρήτια κινητοποίηση στο Ρέθυμνο την Παρασκευή για την κτηματογράφηση

Σε νέα φάση περνούν οι παρεμβάσεις των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της Κρήτης για το θέμα της κτηματογράφησης, καθώς την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου νέα παγκρήτια σύσκεψη με χαρακτήρα διαμαρτυρίας.

Τη διοργάνωση της συνάντησης έχουν αναλάβει οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Χανίων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καλώντας εκπροσώπους φορέων από ολόκληρη την Κρήτη να συμμετάσχουν στις κοινές διεκδικήσεις για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί μετά την προσωρινή ανάρτηση των στοιχείων του Κτηματολογίου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης θα εξεταστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων όσο και οι επαγγελματίες κατά τη διαδικασία ελέγχου και διόρθωσης των εγγραφών. Οι φορείς επισημαίνουν ότι η προθεσμία που έχει οριστεί για την υποβολή διορθώσεων δεν επαρκεί, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο και το αρμόδιο υπουργείο για παράτασή της.

Όπως υποστηρίζουν, η πίεση του χρόνου ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις για τις περιουσίες των πολιτών, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να παραμείνουν αδιόρθωτα λάθη και παραλείψεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον.

Στόχος της παγκρήτιας συνάντησης είναι ο συντονισμός των φορέων, η ανταλλαγή προτάσεων και η διαμόρφωση κοινής στάσης, προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες και να ενισχυθούν οι διεκδικήσεις για την ομαλή και αξιόπιστη ολοκλήρωση της διαδικασίας της κτηματογράφησης.

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