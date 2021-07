Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών Ρεθύμνου:Ακύρωση event για διεθνείς κουζίνες και αντικατάσταση με Bazaar και μια ομαδική εικαστική έκθεση,

Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών Ρεθύμνου

Rethymnon Percussion Festival

22-23-24 Ιουλίου

Παράλληλες Δράσεις από τον Δήμο Ρεθύμνου-Κ.Ε.ΔΗ.Ρ

Side Events by Rethymnon Municipality

20-21 Ιουλίου

2021 ◊ Ρέθυμνο Κρήτης

Find your Rhythm in Rethymnon!

Φέτος το καλοκαίρι, η πόλη του Ρεθύμνου θα πάλλεται στο ρυθμό, στα χρώματα και την παράδοση των κρουστών! Δημιουργία, αλληλεπίδραση, κίνηση, και έκφραση συναισθημάτων, σε ένα πολύκροτο Φεστιβάλ με διεθνείς συμμετοχές κάτω από τον έναστρο ρεθυμνιώτικο ουρανό τον Ιούλιο, στην κάρδια του καλοκαιριού! Η Act for Art σε συνδιοργάνωση και υπό την Αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνου-Κ.Ε.ΔΗ.Ρ διοργανώνει το “Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών Ρεθύμνου” που θα ανοίξει για πρώτη φορά τις πύλες του το καλοκαίρι 2021.

Καλεσμένοι από το εξωτερικό, μεγάλα ονόματα της διεθνούς κοινότητας κρουστών, οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής σκηνής, καθώς και σημαντικοί μουσικοί από την Κρήτη, θα αφηγηθούν την δική τους ιστορία σε έναν διαπολιτισμικό μουσικό διάλογο, που θα ορίζεται από μια πανδαισία ήχων και ρυθμών, μια μουσική γιορτή για όλες τις ηλικίες. Αρχέγονη παράδοση, world music, street culture, flamenco, σύγχρονη μουσική, συνθέτουν ένα μουσικό μωσαϊκό που μέσα από την τέχνη των κρουστών θα αναδείξει το Φεστιβάλ σε ένα τριήμερο γεμάτο ρυθμό!

Πλαισιωμένο από εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις ανάδειξης της μουσικής των κρουστών μέσα από άλλες τέχνες το Φεστιβάλ αναδεικνύει τον εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό του χαρακτήρα.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών Ρεθύμνου, με την υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή Τάκη Βασιλείου, έχει ως στόχο να μπει στον παγκόσμιο χάρτη των μεγάλων μουσικών Φεστιβάλ, και να γίνει θεσμός, στεγάζοντας κάθε καλοκαίρι τη μαγεία της αρχέγονης τέχνης των κρουστών στην πόλη του Ρεθύμνου.

| Το Φεστιβάλ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 22-23-24 Ιουλίου | Φορτέτζα

Οι κεντρικές συναυλίες του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν στο βενετσιάνικο κάστρο της Φορτέτζας, ένα μοναδικό μνημείο που δεσπόζει στην καρδιά της πόλης του Ρεθύμνου. Μουσικοί και κοινό από διαφορετικά μέρη του κόσμου θα συναντηθούν σε έναν οικουμενικό μουσικό διάλογο, μια μοναδική γιορτή που απευθύνεται σε όλους! Στις συναυλίες θα συμμετέχουν από το εξωτερικό οι: Itamar Doari: (Ισραήλ), The Bucket Boy (Matthew Pretty) (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), και από Ελλάδα οι: Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, Βαγγέλης Καρίπης, Haig Yazdjian, Τάκης Φαραζής, Percussion4one feat. Tigran Sargsyan, De Todas Formas, Πέτρος Βαρθακούρης, Παντελής Ντζιάλας. Θα συμμετέχουν επίσης τοπικές μπάντες από την Κρήτη: οι Topos, οι Al Hanim Trio, και οι Σκίουρο 5 feat. Μαρία Κώτη.

Πρόγραμμα Συναυλιών

22.07 | Έναρξη στις 20:15

• TOPOS

• PERCUSSION4ONE feat. TIGRAN SARGSYAN

• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ

23.07 | Έναρξη στις 20:15

• ΣΚΙΟΥΡΟ 5 feat. ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΗ

• THE BUCKET BOY (MATTHEW PRETTY)

• ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΙΠΗΣ

24.07 | Έναρξη στις 20:15

• AL HANIM TRIO

• DE TODAS FORMAS

• ITAMAR DOARI

SPECIAL MUSICIAN GUESTS

• HAIG YAZDJIAN

• ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ

• ΤΑΚΗΣ ΦΑΡΑΖΗΣ

• ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΤΖΙΑΛΑΣ

|Παράλληλες Δράσεις από τον Δήμο Ρεθύμνου-Κ.Ε.ΔΗ.Ρ| Side Events by Rethymnon Municipality-K.E.DI.R | Πλ. Μικρασιατών – Φορτέτζα

Στο πλαίσιο του Rethymnon Percussion Festival ο Δήμος Ρεθύμνης προσφέρει πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις με ελεύθερη είσοδο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε ένα ευρύτερο κοινό να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει καλύτερα την ιδιαίτερη αλλά και ξεσηκωτική μουσική των κρουστών. Οι δράσεις περιλαμβάνουν: Γαστρονομία “Percussion B [eat]s ”, Live & Performances, Εκπαιδευτικές Δράσεις , και Έκθεση Φωτογραφίας/Προβολή.

LIVE SESSIONS/PERFORMANCES | Πλατεία Μικρασιατών

20-21 Ιουλίου | Προσέλευση από τις 19:00

Μουσική, παραστατικές τέχνες και εικαστικά στον ρυθμό των κρουστών, θα πρωταγωνιστούν στην Πλατεία Μικρασιατών με δωρεάν είσοδο στις 20 & 21 Ιουλίου! Ο The Bucket Boy (Matthew Pretty) από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από τους headliners στις συναυλίες του Φεστιβάλ Κρουστών, το σύνολο κρουστών o Bombo από το Ρέθυμνο που θα μας ταξιδέψει με βραζιλιάνικους ρυθμούς, οι Sea Clown Sailing Circus, μια διεθνής Ομάδα New Circus που κάνει τα πάντα: χορεύει, τραγουδάει, παίζει μουσική, κάνει ακροβατικά και ζογκλερικά, και η εικαστικός Λία Κουτελιέρη με ένα art- in- progress έργο που θα δημιουργηθεί στην Πλατεία Μικρασιατών μπροστά στο κοινό και θα βρει τη θέση του στην Φορτέτζα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κρουστών.

Πρόγραμμα

20.07

• O BOMBO

• SΕΑ CLOWN SAILING CIRCUS

• ΛΙΑ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ

21.07

• THE BUCKET BOY (MATTHEW PRETTY)

• SEA CLOWN SAILING CIRCUS

• ΛΙΑ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ

BAZAAR ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΚΡΟΥΣΤΏΝ | Πλατεία Μικρασιατών

20-21 Ιουλίου | Προσέλευση από τις 19:00

Από ένα πολυπολιτισμικό μουσικό φεστιβάλ που εκπροσωπεί μουσικές από τις τέσσερις Ηπείρους (Αμερική – Ασία – Αφρική – Ευρώπη), δε θα μπορούσε να λείπει το Bazaar, όπως επικράτησε, που έχει τις ρίζες του στο Bazar όπως το έλεγαν οι Πέρσες και που αργότερα επικράτησε ως «παζάρι» εξελληνίζοντας την τουρκική λέξη Pazar, μια «αγορά» που διοργανώνεται στο πλαίσιο ενός τοπικού εορτασμού ή Φεστιβάλ. Το Bazaar αποτελεί ένα σύνολο εκδηλώσεων και κατά τη διάρκειά του θα πραγματοποιηθούν performances από τους Sea Clown Sailing Circus, τον Bucket Boy (Matthew Pretty) τους O Bombo τη Λία Κουτελιέρη, και live sets από τους D.J.s Hipcut και Mackenzie με ένα ευρύ φάσμα μουσικών επιλογών ενώ ταυτόχρονα και καθ’ όλη τη διάρκεια θα συμβαίνουν παράλληλα δρώμενα όπως εικαστικές εκθέσεις και προβολή με θέμα τα κρουστά.

Εικαστική Έκθεση «Ωδή στο Γαλάζιο» Πλατεία Μικρασιατών

20-21 Ιουλίου | Προσέλευση από τις 19:00

Η εικαστική έκθεση της ART WAY με τίτλο «Ωδή στο Γαλάζιο» εγκαινιάζεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Πλατείας Μικρασιατών. Στην έκθεση παρουσιάζονται τα έργα των εικαστικών: Βίκυς Νομικού, Γιάννη Καμίνη και Νάνσυ Κεφαλινού. Την έκθεση επιμελείται η Νένα Δημητριάδου – Ο Δρόμος του Μεταξιού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | Workshops, Σεμινάρια

Ο τομέας της εκπαίδευσης έχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ. Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ είναι η γνωριμία των παιδιών με τη μουσική και τα κρουστά, η επιμέρους επιμόρφωση σπουδαστών μουσικής ή μουσικών αλλά και η εν γένει καλλιτεχνική όσμωση που θα προκύψει μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Δράσεων*

20.07| “Η παραδοσιακή Μουσική στο σήμερα ” (από 15 ετών) Σεμινάριο για τους τρόπους εξέλιξης και ανανέωσης της παραδοσιακής μουσικής με σύγχρονα μέσα και σύγχρονα μουσικά όργανα.

Από την Ομάδα Σκίουρο5 | Σπίτι του Πολιτισμού, ώρα: 11:00-12:00

21.07 | “ Ας μιλήσουμε στην Γλώσσα των Κρουστών ” (από 10 ετών): Εργαστήρι για τις βασικές αρχές του ρυθμού ως γλώσσα μέσα από το πρίσμα των Βραζιλιάνικων ρυθμών. Ζωηροί, χορευτικοί, παιχνιδιάρικοι και δυναμικοί, δίνουν αφορμή στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν ταλέντα και πτυχές που ίσως αγνοούσαν. Γνωριμία με τα όργανα και εισαγωγή στο ρυθμικό αλφάβητο.

Από τον Μάνο Ναζλή | Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου, ώρα: 10:00-11:30

21.07 | “Ανακαλύπτοντας τους βασικούς ρυθμούς του Flamenco”: Εργαστήριο γνωριμίας με τον χορό και την μουσική Flamenco μέσα από τα μουσικά όργανα των κρουστών.

Από την Ομάδα De Todas Formas | Σπίτι του Πολιτισμού, ώρα: 11:30-12:30

22.07 |Street Drumming” (από 15 ετών): Πως να αυτοσχεδιάσεις με διάφορα αντικείμενα και να δημιουργήσεις μοναδικούς ρυθμούς.

Από τον Matthew Pretty “The Bucket Boy” | Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου, ώρα: 10:30-12:00

23.07 |“Κρουστά για τρεις, από τους Percussion4one” : (από 15 ετών) Ιδέες και τρόποι ενορχήστρωσης για ensemble κρουστών !

Από τους Percussion4one | Σπίτι του Πολιτισμού, ώρα: 11:00-12:30

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών: Μαριάννα Τζιράκη, τηλ. 6989870159

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ/ΠΡΟΒΟΛΗ

Θα πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας και προβολή video, οι οποίες θα είναι ανοιχτές στο κοινό από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου.

“Ρέθυμνο: Μια διαφορετική προσέγγιση”: Έκθεση Φωτογραφίας της ομάδας «Μαθήματα Φωτογραφίας Ρεθύμνου» υπό την καθοδήγηση του Μανώλη Καραταράκη. Ανακαλύπτοντας χρώματα και άγνωστα τοπία μέσα από τη ματιά του φωτογράφου.

“Κρουστά” : Οπτικοακουστικό υλικό με θέμα την ιστορία των μουσικών οργάνων των κρουστών και τους καλλιτέχνες. Σκηνοθεσία / Μοντάζ : Γιάννης Ανδρίτσιος.

INFO

Rethymnon Percussion Festival

Διοργάνωση: Act for Art & Δήμος Ρεθύμνου-Κ.Ε.ΔΗ.Ρ

Προπώληση Εισιτηρίων: Ticket Services, PUBLIC

Τιμές Εισιτηρίων: Γενική Είσοδος: 15€, Μειωμένο (Φοιτητικό, ΑΜΕΑ, Άνεργοι): 12€, Προσφορά Τριημέρου : 32€

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00

Προπώληση εισιτηρίων στα φυσικά σημεία:

Κιόσκι του Δήμου: 4 Μάρτυρες (ωράριο: 9:00-14:00)

PUBLIC Κρήτη:

Ηράκλειο Κρήτης: Δαιδάλου 15

Ρέθυμνο: Πλατεία Αγν. Στρατιώτη

Χανιά: Χατζημιχάλη Γιάνναρη 40-42

Κάστρο Φορτέτζας Ρεθύμνου 22-23-24 Ιουλίου 2021

Πολιτιστικές Δράσεις στον Ρυθμό των Κρουστών

Διοργάνωση: Δήμος Ρεθύμνου-Κ.Ε.ΔΗ.Ρ

Είσοδος Δωρεάν

Percussion B[eat]s & Live Session/Performances: 20 – 21 Ιουλίου – Πλατεία Μικρασιατών : Προσέλευση από τις 19:00

Εκπαιδευτικές Δράσεις: 20-23 Ιουλίου

Έκθεση Φωτογραφίας 20-24 Ιουλίου: Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Προβολή: 20-24 Ιουλίου: Φορτέτζα

Σχεδιασμός Επικοινωνιακού υλικού και λογοτύπου: Michelangelo Bevilacqua

Κατασκευή ιστοσελίδας: Infinity Code

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Act for Art & Δήμος Ρεθύμνου Κ.Ε.ΔΗ.Ρ

Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υπό την Αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνου – Κ.Ε.ΔΗ.Ρ

Επικοινωνία – Προβολή

Χρύσα Ματσαγκάνη – Act for Art

Tel: 6982344130 & 211 4147157

Email: chrysam@actforart.gr

Site: actforart.gr

Γραφείο Τύπου

Μάνος Νομικός

Tel. 697 8609495

Email: nomikos.manos@gmail.com

Το Φεστιβάλ τηρεί όλους τους ισχύοντες κανόνες προστασίας από την εξάπλωση του COVID – 19.

Η τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας των θεατών είναι υποχρεωτική κατά την προσέλευση τους και κατά την παραμονή τους στον χώρο της συναυλίας.