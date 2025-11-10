ΚΡΗΤΗ

Διεθνής Διάκριση για την ερευνήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης Μπαλωμενάκη Χριστίνα στο Διεθνές Συνέδριο Αστροναυτικής (IAC 2025)

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Χριστίνα Μπαλωμενάκη, ερευνήτρια του Εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, επελέγη ως “Ambassador” στο κορυφαίο διεθνές πάνελ “Next Generation Plenary – Designing the Future of Human Spaceflight” του Διεθνούς Συνεδρίου Αστροναυτικής (IAC 2025), που πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.

Η Χριστίνα Μπαλωμενάκη ήταν μία από τους πέντε νέους επιστήμονες παγκοσμίως που επιλέχθηκαν να εκπροσωπήσουν τη νέα γενιά ερευνητών στον τομέα της ανθρώπινης διαστημικής εξερεύνησης. Το πάνελ συντόνισε υψηλού επιπέδου συζήτηση για το μέλλον της ζωής και εργασίας στο Διάστημα, με έμφαση στους τρεις βασικούς άξονες του ανθρώπινου διαστημικού σχεδιασμού:

• Space Architecture – σχεδιασμός κατοικήσιμων δομών και σταθμών για αποστολές μακράς παραμονής στο διάστημα
• Life Support for Space – διατήρηση της ανθρώπινης ζωής σε αποστολές μεγάλης διάρκειας

• Inclusive Design – προώθηση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής του ανθρώπου στην εξερεύνηση του Διαστήματος

Στο πλαίσιο του πάνελ, η κα. Μπαλωμενάκη παρουσίασε πτυχές της έρευνάς της σχετικά με την αλληλεπίδραση χωρικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην παρατεταμένη διαβίωση σε ακραία περιβάλλοντα, βασισμένη στις ερευνητικές της δραστηριότητες στο TUC TIE Lab και στην Ανταρκτική Αποστολή του 2024–2025.

Η συμμετοχή της σε ένα τόσο σημαντικό διεθνές φόρουμ αναδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Πολυτεχνείου Κρήτης στον τομέα της αρχιτεκτονικής ακραίων περιβαλλόντων.

Η επίσημη ανακοίνωση της εκδήλωσης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.iafastro.org/events/iac/international-astronautical-congress-2025/plenary-programme/plenary-events/designing-the-future-of-human-spaceflight.html

Δείτε το βίντεο της συνεδρίας στο επίσημο κανάλι του IAC (το πάνελ ξεκινά στο 4:56:38):

