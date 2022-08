Δήλωση Αργυρώς Μηλάκη για τον τραυματισμό της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

ΑΡΓΥΡΩ ΜΗΛΑΚΗ: «ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ»

Η πρωταθλήτρια μας, Αργυρώ Μηλάκη, επέστρεψε από το Μόναχο και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πίστας, όπου ήταν ιδιαίτερα άτυχη. Στο Όμνιουμ ενεπλάκη σε πτώση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να αποχωρήσει από τους αγώνες, ενώ σύμφωνα με τη γνωμάτευση υπέστη ρήξη συνδέσμων στην ακρωμιοκλειδική που θα την αφήσει εκτός αγώνων το επόμενο διάστημα.

Η Αργυρώ Μηλάκη, πάντως, έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας πως θα επιστρέψει πιο δυνατή και όσο πιο γρήγορα γίνεται, ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν και στέκονται δίπλα της.

«Επιστρέφω από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πίστας με δυο 10ες θέσεις σε Scratch και Elimination, πολύτιμες εμπειρίες, πτώσεις και ρήξη συνδέσμων στην ακρωμιοκλειδική. Στο τελευταίο αγώνισμα του Όμνιουμ και μόλις 36 στροφές πριν τον τερματισμό είχα την ατυχία να εμπλακώ σε μια άσχημη πτώση με αποτέλεσμα να περάσω ένα βράδυ στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα και επέστρεψα στην Ελλάδα όπου με τους γιατρούς μου, Θεόδωρο Τοσουνίδη και Γιώργο Κοντάκη αποφασίσαμε ότι δεν θα κάνω χειρουργείο. Σε αυτούς τους αγώνες ήμουν πολύ άτυχη, όμως, παρόλα αυτά είδα τις δυνάμεις μου και αυτό με γεμίζει με αισιοδοξία για το μέλλον. Η αποκατάσταση θα είναι δύσκολη και αλλά είμαι σίγουρη ότι θα επιστρέψω πιο δυνατή.

Ευχαριστώ θερμά τον ομοσπονδιακό προπονητή Στέργιο Σαλπαδήμο για την άψογη συνεργασία που είχαμε και όλη τη φροντίδα αμέσως μετά την πτώση!

Ευχαριστώ Γιώργο Βαρβεράκη που ήσουν δίπλα μου σε κάθε λεπτό πριν και μετά τους αγώνες και φυσικά για όλη την υποστήριξη σε κάθε μικρή και μεγάλη λεπτομέρεια παρόλο που ήσουν σε διαφορετική ήπειρο!

Ευχαριστώ πολύ Μιχάλη Ταταράκη, καθώς η βοήθεια σας είναι καθοριστική και με κάνει να νιώθω ασφάλεια!

Ευχαριστώ πολύ την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας για την υποστήριξη πριν αλλά και μετά τους αγώνες!

Grazie mille Valentina Scandolara for being there for me!

Σας ευχαριστώ πολύ όλους που ενδιαφερθήκατε για την κατάσταση μου το εκτιμώ ιδιαιτέρα!

Η αποκατάσταση έχει ξεκινήσει ήδη. Σε συνεργασία με τον προπονητή και τους γιατρούς μου θα επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο δυνατή».