Δήλωση του Βουλευτή Ρεθύμνης Μανόλη Χνάρη για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, θα ήθελα να εκφράσω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές, που είδαν τους κόπους και τις προσπάθειές τους να ανταμείβονται. Η επιτυχία τους αποτελεί την αφετηρία μιας νέας δημιουργικής πορείας, γεμάτη γνώσεις, εμπειρίες και προοπτικές.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, που στάθηκαν διαρκώς στο πλευρό των παιδιών, προσφέροντας στήριξη, καθοδήγηση και δύναμη σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία.

Ιδιαίτερα, όμως, θέλω να απευθυνθώ σε όσους και όσες δεν πέτυχαν το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν. Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά σε καμία περίπτωση δεν καθορίζουν ούτε την αξία ούτε το μέλλον ενός ανθρώπου.

Η ζωή προσφέρει πολλές ευκαιρίες και διαφορετικές διαδρομές για την επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων. Με πίστη στις δυνατότητές τους και σκληρή δουλειά μπορούν να κατακτήσουν τα όνειρά τους.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλες και όλους καλή συνέχεια, υγεία και κάθε επιτυχία στη νέα πορεία που ανοίγεται μπροστά τους.