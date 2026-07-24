Νέα εποχή για τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας – Ξεκίνησε το νέο πλαίσιο συνεργασίας και συντονισμού των κοινωνικών υπηρεσιών

Η πρώτη Ημέρα Συντονισμού των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου, με πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Όλγας Δραμουντάνη, θέτοντας τις βάσεις για ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας, συντονισμού και κοινής δράσης των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Στόχος της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών δομών, η καταγραφή των αναγκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες, ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των κοινωνικών δομών, με γνώμονα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Τα στελέχη των κοινωνικών δομών είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους προβληματισμούς, τις ανάγκες και τις προτάσεις τους, ενώ η Αντιδήμαρχος παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις του νέου πλαισίου συντονισμού που προωθεί η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής.

Τη συνάντηση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία του έργου που επιτελείται στις κοινωνικές δομές ενώ διαβεβαίωσε ότι η Δημοτική Αρχή θα εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή τα ζητήματα που τέθηκαν σχετικά με τη στελέχωση, την

οργάνωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και τις ανάγκες των Δομών καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας και της εύρυθμης λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με την Επιστημονική Εκπρόσωπο της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Υγιούς Γήρανσης Φωτεινή Κουντή, η οποία παρουσίασε το έργο της Εταιρείας και ανέπτυξε τη σημασία των δράσεων πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και ενημέρωσης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Την κ. Κουντή υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου και η Αντιδήμαρχος Όλγα Δραμουντάνη ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου Αντιγόνη Παπαδάκη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κώστας Σταματάκης καθώς και η Πρόεδρος του ΚΑΠΗ Καστελλίου Πόπη Παπαδάκη.

Στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής προσπάθειας, τα στελέχη των κοινωνικών δομών θα συμπληρώσουν ειδικό έντυπο καταγραφής αναγκών και προτάσεων, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ομάδων εργασίας και τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών.

Παράλληλα, θα οριστεί πρόσωπο αναφοράς για τον συντονισμό της συνεργασίας του Δήμου με την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Υγιούς Γήρανσης, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση του Συμφώνου Συνεργασίας.

Από τον προσεχή Σεπτέμβριο ξεκινά η υλοποίηση των κοινών δράσεων, με χώρους υποδοχής τα ΚΑΠΗ του Δήμου και το ΚΗΦΗ. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, πρόληψη και δυνατότητα ελέγχου μνήμης και θα απευθύνονται όχι μόνο στους ωφελούμενους των δομών, αλλά στο σύνολο των δημοτών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η πρώτη Ημέρα Συντονισμού ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση για τη θεσμοθέτηση τακτικών συναντήσεων των κοινωνικών δομών, την ανάπτυξη ομάδων εργασίας και την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου συνεργασίας, με κοινό στόχο την παροχή ποιοτικότερων, περισσότερο συντονισμένων και αποτελεσματικών κοινωνικών υπηρεσιών προς όλους τους δημότες.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Όλγα Δραμουντάνη, δήλωσε:

«Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε ένα ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία ενός νέου τρόπου συνεργασίας των κοινωνικών δομών του Δήμου μας. Όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται, συντονίζονται και μοιράζονται έναν κοινό στόχο, μπορούν να πετύχουν πολλά περισσότερα.

Μαζί με τα στελέχη των υπηρεσιών μας αλλά και μαζί με τους ίδιους τους δημότες, δημιουργούμε με συνέπεια μια κοινωνική πολιτική πιο ανθρώπινη, πιο οργανωμένη και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γιατί η κοινωνική πολιτική δεν σχεδιάζεται μόνο για τους πολίτες αλλά διαμορφώνεται μαζί με τους πολίτες».