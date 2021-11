Δήμος Χανίων:Υποδοχή μαθητών και εκπαιδευτικών πέντε χωρών στο στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS

Εκπαιδευτικούς και μαθητές από την Τουρκία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, που συμμετέχουν στη δράση «Standing up for Human Rights against Racism and Prejudice», στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ και βρίσκονται αυτό το διάστημα στα Χανιά, υποδέχτηκε την Τρίτη 2/11/2021, το πρωί, στο Δημαρχείο η Αντιδήμαρχος Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη. Τα μέλη των ξένων αποστολών συνόδευαν η Διευθύντρια του 2ου Γενικού Λυκείου Χανίων, Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτου, και ο υπεύθυνος του προγράμματος, Αθανάσιος Στριλάκος.

Η κα. Ζερβουδάκη καλωσόρισε τα μέλη των ξένων αποστολών στην πόλη μας και τους συνεχάρη για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS, παρουσίασε το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, καθώς επίσης απάντησε στις απορίες των μελών της αποστολής. Η Αντιδήμαρχος Χανίων συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Χανίων, που συμμετέχουν στη δράση, προωθώντας προγράμματα, που καλλιεργούν την ευρωπαϊκή ταυτότητα των παιδιών, καθώς επίσης και τη συζήτηση σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως τον ρατσισμό και τις προκαταλήψεις.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Δημαρχείο Χανίων είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην ενδιαφέρουσα έκθεση ζωγραφικής, με θέμα το περιβάλλον και τίτλο: «Γίνε η φωνή μας!», που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χανίων.

Η συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας τηρήθηκαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού, ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

.