ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Διακοπή λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών στα Κουνουπιδιανά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αύριο, Τετάρτη 24/06

Από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, από τις 08:30 έως τις 16:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης των φωτεινών σηματοδοτών στην περιοχή των Κουνουπιδιανών.

Στο πλαίσιο των εργασιών, θα τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας το σύστημα φωτεινής σηματοδότησης. Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το συγκεκριμένο σημείο και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας και την προσωρινή σήμανση.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Οι αντιφάσεις που «έκαψαν»...

0
Ο 43χρονος φαίνεται πως «κάηκε» όχι μόνο από όσα...

Δήμος Πλατανιά:Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής...

0
«Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης σε...

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Οι αντιφάσεις που «έκαψαν»...

0
Ο 43χρονος φαίνεται πως «κάηκε» όχι μόνο από όσα...

Δήμος Πλατανιά:Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής...

0
«Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης σε...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ψήφισμα για το θάνατο του Καθηγητή κου Χατζηπαύλου Αλέξανδρου από την Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ
Επόμενο άρθρο
Δήμος Πλατανιά:Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης σε Δρομόνερο, Συρίλι και Χρυσαυγή Βουκολιών,
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related