Δήμος Χανίων:Διακοπή λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών στα Κουνουπιδιανά

Αύριο, Τετάρτη 24/06

Από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, από τις 08:30 έως τις 16:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης των φωτεινών σηματοδοτών στην περιοχή των Κουνουπιδιανών.

Στο πλαίσιο των εργασιών, θα τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας το σύστημα φωτεινής σηματοδότησης. Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το συγκεκριμένο σημείο και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας και την προσωρινή σήμανση.