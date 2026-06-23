Ψήφισμα για το θάνατο του Καθηγητή κου Χατζηπαύλου Αλέξανδρου από την Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ

Με αίσθημα βαθιάς οδύνης, αποχαιρετούμε σήμερα τον καθηγητή Ορθοπεδικής κο Αλέξανδρο Χατζηπαύλου, που άφησε όσο λίγοι, το στίγμα του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ανήσυχο πνεύμα, Οραματιστής και φιλόπονος, έθεσε νέα δεδομένα στο Νοσοκομείο μας στις θεραπείες νοσημάτων σπονδυλικής στήλης, φέρνοντας καινοτόμες τεχνικές και εκπαιδεύοντας τη νέα γενιά Ορθοπεδικών.

Προσέφερε, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στο Κρητικό αλλά και σε κάθε πολίτη που ζητούσε τη βοήθεια του, δίνοντας κυριολεκτικά ποιότητα στη ζωή των ασθενών του και ελπίδα για το μέλλον.

Αφήνει πίσω του, μια εξαιρετική Ορθοπεδική Κλινική με άξιους συνεχιστές , με παντοτινό γνώμονα τον άνθρωπο και τον σεβασμό στην προσωπικότητα κάθε ασθενή.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Κρητικής γης που θα τον σκεπάσει.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Με εκτίμηση,

Ο Αν. Διοικητής ΠΑΓΝΗ Ο Διοικητής ΠΑΓΝΗ

ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Καθ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ