ΚΡΗΤΗ

Ψήφισμα για το θάνατο του Καθηγητή κου Χατζηπαύλου Αλέξανδρου από την Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αίσθημα βαθιάς οδύνης, αποχαιρετούμε σήμερα τον καθηγητή Ορθοπεδικής κο Αλέξανδρο Χατζηπαύλου, που άφησε όσο λίγοι, το στίγμα του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ανήσυχο πνεύμα, Οραματιστής και φιλόπονος, έθεσε νέα δεδομένα στο Νοσοκομείο μας στις θεραπείες νοσημάτων σπονδυλικής στήλης, φέρνοντας καινοτόμες τεχνικές και εκπαιδεύοντας τη νέα γενιά Ορθοπεδικών.

Προσέφερε, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στο Κρητικό αλλά και σε κάθε πολίτη που ζητούσε τη βοήθεια του, δίνοντας κυριολεκτικά ποιότητα στη ζωή των ασθενών του και ελπίδα για το μέλλον.

Αφήνει πίσω του, μια εξαιρετική Ορθοπεδική Κλινική με άξιους συνεχιστές , με παντοτινό γνώμονα τον άνθρωπο και τον σεβασμό στην προσωπικότητα κάθε ασθενή.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Κρητικής γης που θα τον σκεπάσει.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Με εκτίμηση,

Ο Αν. Διοικητής ΠΑΓΝΗ Ο Διοικητής ΠΑΓΝΗ

ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Καθ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Πλατανιά:Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής...

0
«Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης σε...

Δήμος Χανίων:Διακοπή λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών στα Κουνουπιδιανά

0
Αύριο, Τετάρτη 24/06 Από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και...

Δήμος Πλατανιά:Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής...

0
«Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης σε...

Δήμος Χανίων:Διακοπή λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών στα Κουνουπιδιανά

0
Αύριο, Τετάρτη 24/06 Από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης : Ολοκλήρωση παραστάσεων Τα άσπρα άλογα
Επόμενο άρθρο
Δήμος Χανίων:Διακοπή λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών στα Κουνουπιδιανά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related