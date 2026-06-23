ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης : Ολοκλήρωση παραστάσεων Τα άσπρα άλογα

Με ιδιαίτερη χαρά το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης ανακοινώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση των παραστάσεων του έργου «Τα Άσπρα Άλογα» του Χένρικ Ίψεν, σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Νικορέστη Χανιωτάκη.

Οι παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν σε συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης και του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, στο πλαίσιο της πρώτης ιστορικής συνεργασίας των δύο σημαντικών πολιτιστικών φορέων της Κρήτης.

Τα «Άσπρα Άλογα» ζωντάνεψαν στη σκηνή από έναν εξαιρετικό θίασο αποτελούμενο από τους Νικήτα Τσακίρογλου, Νίκο Πουρσανίδη, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Ελένη Κρίτα, Γεράσιμο Σκαφίδα, Νικορέστη Χανιωτάκη.

Η ανταπόκριση του κοινού τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο υπήρξε συγκινητική, με μεγάλη προσέλευση θεατών σε όλες τις παραστάσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του έργου και τη βαθιά ανάγκη του κοινού για δυνατά κλασικά κείμενα και ουσιαστικές θεατρικές εμπειρίες. Συνολικά τις πέντε (5) παραστάσεις των «Άσπρων Αλόγων» παρακολούθησαν περισσότεροι από 2.000 θεατές!

Στην πρεμιέρα της παράστασης στο Ηράκλειο παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ο.Φ.Η. κ. Ηλίας Πουρσανίδης, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου κ. Μύρωνας Μιχαηλίδης και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ. Στην συνέχεια, στην πρώτη παράσταση στα Χανιά, μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ.

Νικόλαος Καλογερής, ο Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης κ. Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης Ιωάννης Γιαννακάκης, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου παρέδωσαν τιμητικές πλακέτες στον σπουδαίο ηθοποιό Νικήτα Τσακίρογλου, σε αναγνώριση της πολυετούς και ανεκτίμητης προσφοράς του στο θέατρο, τον πολιτισμό και την παιδεία.