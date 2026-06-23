Ξεκινά σήμερα το 7ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου

23-30 Ιουνίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» με ελεύθερη είσοδο

Απόψε το βράδυ στο Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» ξεκινά το 7ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου που διοργανώνεται από τις Αντιδημαρχίες Παιδείας & Εθελοντισμού σε συνεργασία με την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου και τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Έως και τις 30 Ιουνίου κάθε βράδυ στις 20:30 με ελεύθερη είσοδο, το κοινό θα μπορεί να απολαύσει θεατρικές παραστάσεις δουλεμένες με αγάπη και μεράκι από μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου.

Φέτος, θα συμμετέχουν τα σχολεία: 11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (23.06.2026), Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου (24.06.2026), 8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου (25.06.2026), 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου – Καπετανάκειο (26.06.2026), 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (27.06.2026), 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου (28.06.2026), 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου & Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (29.06.2026) και 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου (30.06.2026).

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε την χαρά του για την πραγματοποίηση του 7ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ, μίλησε για την αξία του και συνεχάρη μικρούς και μεγάλους που συμβάλλουν στην υλοποίηση του: «Το 7ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Δήμου μας σηκώνει αυλαία για έβδομη χρονιά και υποδέχεται στην σκηνή δεκάδες μαθήτριες και μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Ηρακλείου.

Το 2025 είχαμε δεσμευτεί αυτό το Φεστιβάλ να μεγαλώσει. Να πραγματοποιείται περισσότερες ημέρες, με περισσότερες σχολικές μονάδες. Αυτή τη δέσμευση, την κάναμε πράξη. Και από έξι ημέρες το 2025, φέτος, θα το απολαμβάνουμε επί οκτώ συνεχόμενες ημέρες. Για να δώσει αυτή η τόσο ξεχωριστή γιορτή δημιουργίας, έκφρασης και συνεργασίας,

βήμα σε περισσότερους νέους ανθρώπους να αναδείξουν το ταλέντο, τη φαντασία και την ευαισθησία τους μέσα από την τέχνη. Να επικοινωνήσουν τις σκέψεις, τα όνειρα και τις ανησυχίες τους. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, η τέχνη αποτελεί διέξοδο, πηγή έμπνευσης, δημιουργικότητας και αισιοδοξίας. Καλλιεργεί την ενσυναίσθηση,

ενισχύει τη συνεργασία και διδάσκει τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Κυρίως, όμως, μας υπενθυμίζει ότι οι νέοι μας έχουν τη δύναμη να οραματίζονται και να δημιουργούν έναν καλύτερο κόσμο. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στο φεστιβάλ, καθώς και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που στηρίζουν με αγάπη και αφοσίωση κάθε τους προσπάθεια.

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη και αποδεικνύει ότι η παιδεία και ο πολιτισμός αποτελούν τους πιο σταθερούς πυλώνες προόδου και κοινωνικής συνοχής. Να συγχαρώ τους Αντιδημάρχους, Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη και Εθελοντισμού και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη,

τα μέλη της Οργανωτικής Ομάδας Φεστιβάλ, την Αγγελική Ζαχαράτου, την Ελένη Αναπλιώτη και τον Θοδωρή Συντυχάκη, καθώς και όλα τα στελέχη μας που δούλεψαν γι’ αυτό το αποτέλεσμα. Με τη δέσμευση ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που δίνει χώρο στη δημιουργικότητα των παιδιών και των νέων μας, εύχομαι το 7ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ να αποτελέσει μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους. Και να γεμίσει την πόλη μας με χρώματα, μουσικές, συναισθήματα και ελπίδα».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση καλωσορίζουμε και φέτος το 7ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις»

από 23 έως 30 Ιουνίου 2026. Το Φεστιβάλ είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, που κατέθεσαν την ψυχή τους σε κάθε πρόβα. Ως Δήμος Ηρακλείου στηρίζουμε σταθερά αυτόν τον θεσμό, δίνοντας βήμα στη φωνή και στα μηνύματα των εφήβων μας. Η εξωστρέφεια των δράσεων αυτών κάνει τον πολιτισμό προσβάσιμο σε όλους και τους δημότες μας κοινωνούς της εξαιρετικής δουλειάς που

συντελείται στα σχολεία της πόλης μας. Ευχαριστούμε θερμά τα στελέχη του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης κα Ελένη Αναπλιώτη και κ. Θεόδωρο Συντιχάκη, την κα Αγγελική Ζαχαράτου εκπαιδευτικό, θεατρολόγο, πολιτιστική διαχειρίστρια, τις/τους Διευθύντριες/ές των σχολείων, τις/τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τις μαθήτριες/ές των σχολείων για τη συμμετοχή στο Φεστιβάλ. Καλή επιτυχία σε όλες τις παραστάσεις!».

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη δήλωσε: «Το Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου αποτελεί πλέον έναν ξεχωριστό θεσμό, μια γιορτή δημιουργίας, έκφρασης και συνεργασίας.

Για 7η συνεχόμενη χρονιά, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της πόλης μας, μας χαρίζουν το ταλέντο, το μεράκι και τα όνειρά τους,

αποδεικνύοντας ότι η τέχνη έχει τη δύναμη να ενώνει, να εμπνέει και να καλλιεργεί αξίες όπως ο σεβασμός, η ομαδικότητα και η αλληλεγγύη. Οι νέοι μας μαθαίνουν να συνδημιουργούν, να επικοινωνούν και να πιστεύουν στη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας.

Ως Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, πιστεύουμε βαθιά ότι η προσφορά και η ενεργός συμμετοχή είναι αξίες που χτίζουν μια καλύτερη κοινωνία. Και οι μαθητές μας με τη δημιουργικότητά τους , μας δείχνουν τον δρόμο. Θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς που εμπνέουν, στους γονείς που στηρίζουν και, πάνω απ’ όλα, στους μαθητές και τις μαθήτριες που μας γεμίζουν αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον. Καλή επιτυχία σε όλες τις παραστάσεις και καλή απόλαυση σε όλους!».

Στόχος του Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου είναι να δώσει βήμα έκφρασης στη μαθητική κοινότητα, αξιοποιώντας τις τέχνες ως μέσο συνεργασίας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, επιδιώκει την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην τοπική κοινότητα και την ανάδειξη του ρόλου του δημόσιου σχολείου.

Οι διοργανωτές εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς την Αγγελική Ζαχαράτου, εκπαιδευτικό, θεατρολόγο, πολιτιστική διαχειρίστρια για τη συμβολή της στη διοργάνωση του φεστιβάλ, τις/τους Διευθύντριες/ές των σχολείων, τις/τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τις μαθήτριες/ές των σχολείων για τη συμμετοχή στο Φεστιβάλ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουν οι διοργανώτριες/ές στη μαθήτρια Βεργάκη Κατερίνα της Β΄ τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του 2ου Ε.Κ./5ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου της οποίας η εικαστική σύνθεση κοσμεί την αφίσα του Φεστιβάλ.