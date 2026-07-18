Δήμος Ηρακλείου:Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) η πρώτη κοινή δράση της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού και της εθελοντικής ομάδας «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» στην είσοδο της Β.Δ.Β

Με ιδιαίτερη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή των πολιτών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17/7, στην είσοδο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η πρώτη κοινή δράση της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και της εθελοντικής ομάδας «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ουσιαστικής συνεργασίας με κοινό όραμα την πρόληψη, την εκπαίδευση και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Η ενημερωτική και βιωματική δράση για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) προσέλκυσε το ενδιαφέρον δεκάδων πολιτών κάθε ηλικίας.

Πλήθος περαστικών ενημερώθηκε για τη θέση του απινιδωτή που βρίσκεται στη Βικελαία Βιβλιοθήκη, ενώ μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν ενεργά στην πρακτική εκπαίδευση, μαθαίνοντας βήμα-βήμα πώς μπορούν να επέμβουν σωστά σε μια κρίσιμη στιγμή και να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους την πιο πολύτιμη ευκαιρία: την ευκαιρία για ζωή.

Η δράση ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο ότι ο εθελοντισμός δεν είναι μόνο η διάθεση προσφοράς, αλλά και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές όταν ένας άνθρωπος χρειαστεί άμεση βοήθεια. Λίγα λεπτά σωστής αντίδρασης μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Χρονάκη – Δαφέρμου ευχαρίστησε την εθελοντική ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» για την άψογη συνεργασία, τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό και κυρίως για το πνεύμα εθελοντικής προσφοράς που τη διακρίνει, καθώς και τον πρόεδρο της ομάδας, Δημήτρη Στειακάκη, τα μέλη και τους εκπαιδευτές, οι οποίοι με υπομονή, επιμονή και μεταδοτικότητα προσέγγισαν τον κόσμο και μετέδωσαν πολύτιμες γνώσεις με τρόπο απλό, κατανοητό και βιωματικό.

Για τη δράση η Αντιδήμαρχος δήλωσε σχετικά: «Η πρώτη αυτή δράση αποτελεί την απαρχή μιας γόνιμης και δημιουργικής συνεργασίας ανάμεσα στην Αντιδημαρχία Εθελοντισμού και την ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ», δύο φορείς που ενώνονται από κοινές αξίες: την αγάπη για τον άνθρωπο,

την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Στόχος είναι η υλοποίηση ακόμη περισσότερων εκπαιδευτικών και ενημερωτικών πρωτοβουλιών, ώστε ολοένα και περισσότεροι πολίτες να αποκτούν τις σπαραίτητες γνώσεις ώστε,όταν χρειαστεί, να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή.

Ο εθελοντισμός λοιπόν δεν είναι μόνο μια πράξη αγάπης. Είναι η γνώση, η ετοιμότητα και η απόφαση να σταθείς δίπλα στον άνθρωπο τη στιγμή που σε χρειάζεται περισσότερο».