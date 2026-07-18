Η Ρένα Δούρου εξελέγη πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – 7 ψήφοι υπέρ και ένα λευκό

«Αναλαμβάνω την ευθύνη για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ», «δεν περισσεύει κανείς», ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις της, η Ρένα Δούρου

ΣΥΡΙΖΑ: Εξελέγη η Ρένα Δούρου πρόεδρος της ΚΟ

Χωρίς αγωνία η ψηφοφορία στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη της Ρένας Δούρου ως επικεφαλής του κόμματος καθώς είναι η μόνη υποψήφια

Μετά τη «θύελλα» των παραιτήσεων και αποχωρήσεων και την αλλαγή στάσης από τον Πολάκη, η Ρένα Δούρου εξελέγη σήμερα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ψηφοφορία για τη σίγουρη εκλογή της καθώς είναι η μοναδική υποψήφια είναι διεξήχθη σε αίθουσα της Βουλής και μετείχαν μόλις οκτώ βουλευτές καθώς όλοι οι άλλοι αποχώρησαν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Με χθεσινή δήλωσή της ενόψει της σημερινής ψηφοφορία η κυρία Δούρου επιχείρησε να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας στο λαβωμένο από τις συνεχείς διασπάσεις κόμμα το οποίο στις δημοσκοπήσεις κινείται μεταξύ 1% με 1,5%.

«Η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ, η αναδιάταξη των δυνάμεών του ενόψει της συμμετοχής του στις επερχόμενες εκλογές, είτε με ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την ΚΟ» ανέφερε.

Δούρου: όχι σε διχαστικές συμπεριφορές

Παράλληλα, η επικείμενη Πρόεδρος έδωσε μια πρώτη γεύση της πολιτικής που πρόκειται να ακολουθήσει ξεκαθαρίζοντας ότι θα μπει τέλος στις διχαστικές συμπεριφορές στην Κουμουνδούρου.

«Με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους, απέναντι στους συμπολίτες μας που μας στηρίζουν, με σκληρή δουλειά, σοβαρότητα, συνέπεια, χωρίς διχαστικές συμπεριφορές και προσωπικούς ανταγωνισμούς, βάζοντας το ‘εμείς’ πάνω από τα ‘εγώ’,

με σεβασμό στις απόψεις όλων, ό,τι δηλαδή χαρακτηρίζει διαχρονικά το ήθος της Αριστεράς, έχουμε το χρέος να κάνουμε την ΚΟ την αιχμή του δόρατος του αγώνα μας κατά της διεφθαρμένης δεξιάς κυβέρνησης. Και την αφετηρία για την αναγέννηση του κόμματός μας» τόνισε.