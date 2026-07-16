Κατώτατος μισθός: Στα 950 ευρώ ο στόχος για το 2027 – Το στοίχημα των 1.500 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα

Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Προς 1.500 ευρώ ο μέσος μεικτός – Πώς οι τριετίες θα «φουσκώσουν» τον κατώτατο από 1/1/2027.

Στα 950 ευρώ μεικτά ο κατώτατος μισθός (από τα 920 ευρώ μεικτά) και στα 1.500 ευρώ ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώνεται ο κυβερνητικός στόχος για το 2027, την ώρα που πιεσμένοι παραμένουν οι πραγματικοί μισθοί καθώς η αύξηση του κόστους ζωής απορροφά τις ονομαστικές αυξήσεις.

Η οικονομική μεγέθυνση – όπως παρατηρεί το ΙΝΕ ΓΣΕΕ – δεν έχει μεταφραστεί σε ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών εργασίας, παρά τη βελτίωση ορισμένων βασικών οικονομικών δεικτών, ενώ η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων αντιστοιχεί μόλις στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Μάλιστα διαπιστώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων παραμένει καθηλωμένο σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα πριν από την οικονομική κρίση.

Ο στόχος της κυβέρνησης για τον κατώτατο μισθό

Ειδικότερα, κυβερνητικός στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει την 1η Απριλίου 2027 στα 950 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται μετάθεση της ημερομηνίας καταβολής νωρίτερα (λόγω εκλογών), καθώς και μία μεγαλύτερη αύξηση.

Τονίζεται ότι την 1η Απριλίου 2026 ο νέος κατώτατος μισθός διαμορφώθηκε στα 920 ευρώ, αυξημένος κατά 4,55% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια ώρα αυξήσεις 10% στους κατώτατους μισθούς δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων επιφέρουν οι τριετίες καθώς την 1η/1/2027 συμπληρώνεται η πρώτη τριετής περίοδος μετά το 2024 που ξεπάγωσαν οι μισθολογικές ωριμάνσεις, λόγω προϋπηρεσίας για τις κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα.

Με την προσαύξηση λόγω της πρώτης τριετίας, που συμπληρώνεται στο διάστημα 2024-2027, ο κατώτατος μισθός για άγαμο εργαζόμενο που προσλήφθηκε για πρώτη φορά την 1η/1/2024 θα αυξηθεί αυτόματα κατά 92 ευρώ από 1/1/2027 και θα διαμορφωθεί στα 1.012 ευρώ.

Πάντως, σε δύσκολο στοίχημα εξελίσσεται το να επιτευχθεί ο κυβερνητικός στόχος για μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα στα 1.500 ευρώ το 2027 (από 1.362 ευρώ μεικτά και 1.205 ευρώ καθαρά το 2025). Αυτό σημαίνει ότι στο διάστημα του ενός έτους που μεσολαβεί θα πρέπει οι αυξήσεις που θα δοθούν στον ιδιωτικό τομέα να ξεπεράσουν κατά πολύ τα επίπεδα του πληθωρισμού, προκειμένου να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος, αφού ακόμη και η αύξηση του μέσου μισθού δεν φαίνεται να διαχέεται και στα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια.

Επισημαίνεται ότι το κλειδί για υψηλότερες αποδοχές εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το νέο πλαίσιο ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες ενισχύουν όχι μόνο τους μισθούς αλλά και τους όρους εργασίας, όπως επιδόματα και παροχές, μέσω ενιαίας διαπραγμάτευσης. Στόχος είναι η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις να προσεγγίσει το 80%, από περίπου 30% που υπολογίζεται σήμερα. Τα πρώτα απτά αποτελέσματα της πρόσφατης Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) είναι γεγονός.

Ηδη περισσότεροι από 400.000 εργαζόμενοι καλύπτονται πλέον από τους όρους των συμβάσεων αυτών, γεγονός που διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής των συλλογικών ρυθμίσεων. Είναι χαρακτηριστική η σύναψη νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε σειρά κλάδων της οικονομίας, όπως στον τουρισμό και στην εστίαση, στα ζαχαρώδη προϊόντα και στην αρτοποιία, καθώς και στους τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων.

Μισθός: Τι καταγράφεται

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, καταγράφονται στην αγορά εργασίας και τα παρακάτω:

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και οι φόροι εισοδήματος μειώνουν σημαντικά τον μεικτό μισθό. Το καθαρό ποσό που απομένει επιβαρύνεται επιπλέον από τον αυξημένο πληθωρισμό, δημιουργώντας στενότητα στο εισόδημα πριν καν καταβληθεί.

2. Οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν πιεσμένοι, καθώς η αύξηση του κόστους ζωής απορροφά τις ονομαστικές αυξήσεις. Ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% την περίοδο 2019-2025, ενώ σε σχέση με το 2021 παραμένει μειωμένος κατά 1,3%. Παράλληλα οι αποδοχές σε βασικούς κλάδους εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ χαμηλά. Στην εκπαίδευση, στη δημόσια υγεία, στην κοινωνική μέριμνα, στην εστίαση και στο εμπόριο τα πραγματικά ωρομίσθια παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2009.

3. Αν και το πραγματικό ΑΕΠ συνέχισε να αυξάνεται το 2025, το κατά κεφαλήν εισόδημα παραμένει αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

4. Ο μέσος μισθός (ιδιωτικός τομέας) το 2025 αυξήθηκε μόλις κατά 1,5%, αφήνοντας τους εργαζομένους με χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.