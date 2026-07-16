Πανελλαδικές 2026: Άριστα σε δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ που έλαβαν λάθος θέματα! – Η παραδοχή του Ε.Ο.Ε.

Την εκ παραδρομής διανομή λανθασμένων θεμάτων σε δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 επιβεβαίωσε επίσημα ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης από το Newsbomb.gr.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου, κατά την εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά». Αντί για τα θέματα που προορίζονταν για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, στους δύο υποψηφίους δόθηκαν εκείνα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ είχαν ήδη εξεταστεί στα συγκεκριμένα θέματα την προηγούμενη ημέρα. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων χαρακτηρίζει το συμβάν μεμονωμένο και αποδίδει όσα συνέβησαν σε διοικητική αστοχία, για την οποία δεν έφεραν ευθύνη οι δύο μαθητές.

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αποφάσισε να αποδώσει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία και στα δύο γραπτά. Κατά τον Ε.Ο.Ε., η επιλογή αυτή είχε τον χαρακτήρα εξαιρετικής ρύθμισης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του λάθους χωρίς να επιβαρυνθούν οι υποψήφιοι.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έδωσε κατεπείγουσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με σκοπό να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διανεμήθηκαν τα λανθασμένα θέματα και να καταλογιστούν τυχόν ευθύνες.

Η απόφαση να βαθμολογηθούν αυτομάτως με άριστα οι δύο υποψήφιοι, αντί να κληθούν σε νέα εξέταση, προκαλεί πάντως ερωτήματα ως προς την ίση αντιμετώπιση του συνόλου των εξεταζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Newsbomb.gr, ένας από τους δύο μαθητές που έλαβαν βαθμό 100 στο συγκεκριμένο μάθημα είχε βαθμολογηθεί με 11, 7 και 11, με άριστα το 100, στα υπόλοιπα τρία πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ο ισχυρισμός αυτός δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη ανακοίνωση του Ε.Ο.Ε.

Το βασικό ζήτημα που τίθεται αφορά το σκεπτικό με το οποίο προτιμήθηκε η απόδοση της ανώτατης βαθμολογίας, ανεξάρτητα από την πραγματική επίδοση των δύο υποψηφίων. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων δεν διευκρινίζει γιατί δεν επιλέχθηκε η επανεξέτασή τους ή κάποια διαφορετική διαδικασία αποκατάστασης.

Ως προς το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ο Οργανισμός υποστηρίζει ότι αυτό συνδέεται με την αποτροπή διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης. Όπως επισημαίνει, τέτοια διαρροή δεν καταγράφηκε στη συγκεκριμένη υπόθεση και, επομένως, θεωρεί ότι δεν επηρεάστηκε το κύρος της συνολικής διαδικασίας.

Ο Ε.Ο.Ε. έδωσε επίσης εξηγήσεις για την απουσία δημόσιας ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Σύμφωνα με την επίσημη θέση του, η δημοσιοποίηση του περιστατικού εκείνη τη χρονική στιγμή θα μπορούσε να προκαλέσει αναστάτωση και να επηρεάσει την ψυχολογική κατάσταση των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

Η ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων αναφέρει:

«Με αφορμή μεμονωμένο συμβάν σε εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) κατά την εξέταση του μαθήματος “Νέα Ελληνικά”, ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), ως αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή για τη διασφάλιση της ποιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η έννοια του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά αποκλειστικά την αποτροπή της διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, γεγονός που θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων. Δεν υπήρξε καμία απολύτως διαρροή θεμάτων.

Το σφάλμα εντοπίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι σε Εξεταστικό Κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) διανεμήθηκαν σε δύο (2) υποψηφίους τα θέματα του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), στα οποία η αντίστοιχη κατηγορία είχε ήδη εξεταστεί κατά την προηγούμενη ημέρα.

Το εν λόγω σφάλμα αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την κατεπείγουσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) προς πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και απόδοση των ευθυνών. Η απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας στα συγκεκριμένα δύο γραπτά συνιστά μια αναγκαία ενέργεια, η οποία φέρει τον χαρακτήρα εξαιρετικής ρύθμισης για τη θεραπεία της προκληθείσας διοικητικής αστοχίας άνευ υπαιτιότητας των υποψήφιων. Η απόφαση ελήφθη από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Η διαχείριση του ζητήματος κατά την έναρξη της εξεταστικής περιόδου επέβαλε τη διατήρηση της ηρεμίας και της ψυχολογικής σταθερότητας όλων των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση εν μέσω των εξετάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων επικυρώνει για μία ακόμη χρονιά την επιτυχή, ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εγγυάται τη σταθερότητα του θεσμού και την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποψηφίων».