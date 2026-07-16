Επίδομα 300 ευρώ: Οικονομική ενίσχυση για 1,7 εκατ. πολίτες – Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει αύξηση του επιδόματος των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους που δίδεται κάθε Νοέμβριο.

Στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο αύξησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περίπου 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους, σύμφωνα με πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών που πλήττονται από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο που εξετάζεται, το ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να αυξηθεί από τα 300 ευρώ στα 350 έως και 400 ευρώ, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομική ανάσα στους δικαιούχους. Η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», καθώς θα εξαρτηθεί από την πορεία της οικονομίας και τα δημοσιονομικά μεγέθη μετά το τέλος του καλοκαιριού.

Εφόσον τα φορολογικά έσοδα και το πρωτογενές πλεόνασμα κινηθούν υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στην καταβολή αυξημένης ενίσχυσης, αξιοποιώντας τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί.

Δικαιούχοι και κριτήρια

Η παρέμβαση στοχεύει κυρίως στη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πιέσεις λόγω της ακρίβειας. Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ εξαίρεση υπάρχει για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, όπου το ηλικιακό όριο παραμένει στα 60 έτη.

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για άγαμους, χήρους και χήρες απαιτείται ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ και συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ. Για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα αντίστοιχα όρια διαμορφώνονται στις 35.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος και στις 400.000 ευρώ ακίνητης περιουσίας.

Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται κατά πάσα πιθανότητα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν θα υπάρχει πιο σαφής εικόνα για την πορεία της οικονομίας και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Μέχρι τότε, το επικρατέστερο σενάριο παραμένει η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται αλλαγές ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις.