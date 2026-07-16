ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣ

Καύσωνας περνά ξυστά από την Ελλάδα: Το δύσκολο 48ωρο αλλά και το σενάριο «να τη γλιτώσουμε μέχρι τον… Σεπτέμβριο»

Από: ΠΚ team

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Σε τροχιά έντονης, αλλά –τουλάχιστον με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα– σύντομης θερμικής επιβάρυνσης εισέρχεται η χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας.

Δείχνει να αποφεύγει

Ωστόσο, οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των μετεωρολόγων συγκλίνουν στο ότι η Ελλάδα φαίνεται να αποφεύγει, προς το παρόν, τα παρατεταμένα κύματα ακραίου καύσωνα που έχουν πλήξει μεγάλο μέρος της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η θερμή μεταφορά θα ενισχύεται σταδιακά από την Παρασκευή, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η θερμή αέρια μάζα θα επηρεάσει κυρίως τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, ενώ η έντονη ηλιοφάνεια και οι ασθενείς άνεμοι στο εσωτερικό δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μέγιστες θερμοκρασίες κοντά ή και λίγο πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου στις πιο ευάλωτες πεδινές περιοχές.

Τα προγνωστικά διαγράμματα για την Αθήνα, τη Λαμία, τη Θεσσαλονίκη και την Τρίπολη δείχνουν ότι η θερμοκρασία κορυφώνεται στο τέλος του Σαββατοκύριακου και στις αρχές της νέας εβδομάδας. Από την Τρίτη, όμως, αρχίζει σταδιακή υποχώρηση της θερμής εισβολής, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κινούνται από τα βορειοδυτικά προς τη χώρα. Η αποκλιμάκωση αναμένεται να γίνει αισθητή αρχικά στη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, όπου η ζέστη ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη προειδοποιήσει για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής βλάστησης και τοπικά ενισχυμένων ανέμων αυξάνει σημαντικά την επικινδυνότητα.

Μια διαφορετική οπτική για την εξέλιξη του φετινού καλοκαιριού δίνει ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός. Όπως ανέφερε, μέχρι τα μέσα Ιουλίου η Ελλάδα δεν έχει βιώσει κάποιο ισχυρό και παρατεταμένο κύμα καύσωνα, σε αντίθεση με πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης που δοκιμάστηκαν ήδη από ακραία επεισόδια ζέστης.

Κατά την εκτίμησή του, το φετινό καλοκαίρι εξελίσσεται μέχρι στιγμής πιο ήπια σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, χωρίς να αποκλείεται η εκδήλωση ενός θερμότερου επεισοδίου προς το τέλος Ιουλίου.

Ο ίδιος, πάντως, εμφανίζεται περισσότερο προβληματισμένος για την εξέλιξη του Σεπτεμβρίου, εκτιμώντας ότι οι ιδιαίτερα θερμές θάλασσες θα μπορούσαν να ευνοήσουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες και μεγαλύτερη αστάθεια κατά την έναρξη του φθινοπώρου.

Η εικόνα αυτή συμβαδίζει και με τις μέχρι στιγμής μεσοπρόθεσμες ευρωπαϊκές προγνώσεις των αριθμητικών μοντέλων, σύμφωνα με τις οποίες η ανατολική Μεσόγειος δεν φαίνεται, προς το παρόν, να βρίσκεται στο επίκεντρο παρατεταμένων αντικυκλωνικών συνθηκών που θα ευνοούσαν έναν πολυήμερο καύσωνα.

Αντίθετα, διαφαίνονται διαδοχικές θερμές εξάρσεις με ενδιάμεσα διαστήματα φυσιολογικότερων θερμοκρασιών.

Ανάλογη είναι και η εικόνα που αποτυπώνουν οι εποχικές προγνώσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF) και της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus.

Παρότι το καλοκαίρι προβλέπεται συνολικά θερμότερο από τον κλιματικό μέσο όρο στη νοτιοανατολική Ευρώπη, οι εποχικές προγνώσεις δεν μπορούν να προσδιορίσουν τη διάρκεια ή την ένταση μεμονωμένων επεισοδίων καύσωνα.

Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει ένδειξη ότι η Ελλάδα θα βιώσει συνεχόμενες εβδομάδες ακραίας ζέστης αντίστοιχες με εκείνες που καταγράφηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείονται νέα θερμά επεισόδια μέσα στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος παραμένουν οι πλέον ευάλωτοι μήνες για την εκδήλωση καυσώνων στην Ελλάδα.

Ωστόσο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, η χώρα φαίνεται να βρίσκεται εκτός του πυρήνα των επίμονων και ακραίων θερμικών εισβολών που έχουν επηρεάσει φέτος μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τα θερμά κύματα να εμφανίζονται μέχρι στιγμής πιο περιορισμένα σε διάρκεια.

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