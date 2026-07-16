Σώζοντας το γόητρο της λίγκας

Πώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβγαλε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τον Συνεταιρισμό της Super League από το αδιέξοδο. Η «λύση» για την προεδρία και η σημερινή κλήρωση (21.00).

Μοιάζει λιγάκι ειρωνικό, αλλά έχει σίγουρα το ενδιαφέρον του: 16 Ιουλίου 2006 ιδρύθηκε η Σούπερ Λιγκ. Και θα γιορτάσει απόψε τα εικοστά γενέθλιά της με την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος (21.00 Novasports Start) όπως πρέπει. Ενιαία και αδιαίρετη.

Δεν ήταν έτσι όμως μέχρι χθες το απόγευμα. Και δεν θα ήταν (αλλιώς) και σήμερα, αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν αναλάμβανε προσωπικά να λύσει τον… γόρδιο δεσμό που προέκυψε γύρω από την προεδρία του Συνεταιρισμού, σηκώνοντας απαγορευτικό στο πραξικόπημα της ΕΠΟ.

Σε ένα σύντομο rewind: Είχαμε μείνει στο 7-7 με τον Γιάννη Αλαφούζο πριν από την τρίτη εκλογική διαδικασία. Και είχαν πέσει οι μάσκες καθώς πίσω από την πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση για διαρχία, απλωνόταν ένα σχέδιο καταστρατήγησης κάθε όρου αυτονομίας και αυτοδιοίκητου της Λίγκας.

Σε ανοιχτή γραμμή με τον Ιβάν Σαββίδη, ο άλλοτε αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, θα έβαζε την ΕΠΟ στη διαδικασία ψηφίζοντας υπέρ του προέδρου του Παναθηναϊκού. Θα αποφάσιζε δηλαδή στο Συμβούλιο των ιδιοκτητών, η ψήφος της κρατικοδίαιτης ΕΠΟ και αυτός θα ήταν ένας καλός λόγος ώστε να μην υπάρχει πια Σούπερ Λιγκ.

Ποιο το νόημα άλλωστε; Για αυτό δημιουργήθηκε πριν από είκοσι χρόνια. Για να σπάσει τα δεσμά από την Ομοσπονδία. Να αναπτύξει και να βελτιώσει το πρωτάθλημά της.

Να αναζητήσει έσοδα και καλύτερες συμφωνίες. Το θύμισε αυτό ο Βαγγέλης Μαρινάκης με μια ατάκα του: «Δεν επιτρέπεται η ΕΠΟ να εκλέξει πρόεδρο. Απαγορεύεται», είπε, ανακοινώνοντας στο Συμβούλιο πως δέχεται να μοιραστεί την προεδρία με τον Γιάννη Αλαφούζο, άρα να μη χρειαστεί και τρίτη εκλογική διαδικασία.

«Ας είμαστε έναν χρόνο λοιπόν ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Σούπερ Λιγκ με πραξικόπημα της ΕΠΟ οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτόν τον λόγο» αποκρίθηκε όταν πριν από την τρίτη ψηφοφορία για την ανάδειξη προέδρου απλώθηκε στο τραπέζι το ίδιο αφήγημα.

Θυμίζουμε ότι την Τρίτη ο Βαγγέλης Μαρινάκης (που θα είναι ξανά πρόεδρος από τη σεζόν 2027-28 καθώς από χθες ξεκίνησε η θητεία του Γιάννη Αλαφούζου) είχε προτείνει τρία πρόσωπα κοινής αποδοχής για την προεδρία.

Στελέχη με παρελθόν στον Συνεταιρισμό, που γνωρίζουν την ατζέντα. Δεν έγιναν αποδεκτοί όμως. Ούτε η Κάτια Κοξένογλου (Ατρόμητος), ούτε ο Γιώργος Μποροβήλος (Αστέρας Τρίπολης).

Ούτε καν ο Μηνάς Λυσάνδρου (ΑΕΚ): «Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που η ΑΕΚ έσπευσε να αρνηθεί μια τέτοια υποψηφιότητα. Οι φίλαθλοι όλων των ομάδων και κυρίως των ΜΕΓΑΛΩΝ δεν θέλουν προφανώς τις ομάδες τους δεκανίκια, τις θέλουν πρωτοπόρες σε όλα τα επίπεδα, αλλά τέλος πάντων αυτό αποφάσισε η ΑΕΚ, το σέβομαι» σχολίασε χαρακτηριστικά για αυτό το τελευταίο ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού.

Προσοχή: Δεν άλλαξε την άποψή του για τα γεγονότα. Ούτε από όσα είπε την Τρίτη για τον Γιάννη Αλαφούζο, τον Ιβάν Σαββίδη, τον Μάκη Γκαγκάτση, τις… πολιτικές πιέσεις.

Αλλά «Δεν επιτρέπεται η ΕΠΟ να εκλέξει πρόεδρο της Σούπερ Λιγκ». «Η διαδικασία έχει ήδη αμαυρωθεί και εκφυλιστεί! Με πολιτικές πιέσεις, εκβιασμούς επανειλημμένες φορές από το Μαξίμου και την κυβέρνηση σε ομάδες για να ψηφίσουν τον συνεργάτη της κυβέρνησης, τον κύριο Αλαφούζο.

Από τον κ. Σαββίδη του ΠΑΟΚ που έκανε τον υπεύθυνο καμπάνιας του Αλαφούζου και του Παναθηναϊκού, στέλνοντας ακόμα και γραπτά μηνύματα σε ομάδες όπου ζητούσε επιτακτικά να ψηφίσουν τον κύριο Αλαφούζο και σε μερικές περιπτώσεις θα καλυπτόταν και το μπάτζετ των ομάδων τους αν ήταν καλά παιδιά! Τα παραπάνω τα καταγγέλλω, τα θεωρώ τραγικά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Την ίδια πίεση από τον Ιβάν Σαββίδη είχε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, όπως μας έχει ενημερώσει ο ίδιος, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος τελικά ενέδωσε στις πιέσεις και έφερε μια προσυνεννοημένη και στημένη πρόταση εδώ, ώστε να βρει δικαιολογία να ψηφίσει τον κύριο Αλαφούζο ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ.

Αυτό απαγορεύεται, δεν έχει συμβεί ΠΟΤΕ. Τους καλώ και τώρα, την ύστατη στιγμή να μην κάνουν αυτό το λάθος» ήταν τα λόγια του Βαγγέλη Μαρινάκη. Πριν λύσει τον γρίφο.

Θα είναι λοιπόν ο Γιάννης Αλαφούζος πρόεδρος για αυτή τη σεζόν (2026-27). Θα επιστρέψει ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού το επόμενο καλοκαίρι.

Και θα μείνει και ο Συνεταιρισμός στη θέση του. Και οι ομάδες στο πρωτάθλημα 14, καθώς χθες δεν πέρασε και η πρόταση του Ηρακλή για αναδιάρθρωση (16 ομάδες) από τη σεζόν 2027-28.

Ιδιο παραμένει το format και σε ό,τι αφορά τα πλέι-οφ για την ανάδειξη του πρωταθλητή (θα παίξουν οι ομάδες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 1 έως 4), τα πλέι-οφ για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο (5-8) και τα πλέι-άουτ για την αποφυγή του υποβιβασμού (9-14), με τον Αρη να μειοψηφεί στο αίτημα αλλαγής που κατέθεσε.