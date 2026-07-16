Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ignite Teens Summer Camp 2026 : Που έγινε με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ignite Teens Summer Camp 2026, προσφέροντας σε 30 εφήβους μια μοναδική εμπειρία δημιουργικότητας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας.

Το camp διοργανώθηκε από τον οργανισμό Bizrupt, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης και του Youth Crete, ενώ η ενότητα της τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Το φετινό εντατικό τετραήμερο (6-9 Ιουλίου 2026) πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Οι μαθητές, μέσα από διαδραστικά εργαστήρια και χρήση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI), σχεδίασαν καινοτόμες και βιώσιμες επιχειρηματικές προτάσεις για την αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων της πόλης.

Οι προτάσεις ξεχώρισαν για την ωριμότητα και την ενσυναίσθηση των παιδιών, με θεματολογία που κάλυψε:

• Τη βιώσιμη αξιοποίηση του αστικού ιστού, με την ανακαίνιση παλιών σπιτιών (πρόταση που απέσπασε το πρώτο βραβείο).

• Την κυκλική οικονομία μέσω της μεταποίησης παλιών ρούχων.

• Τη διασύνδεση ανέργων με επιχειρήσεις τουρισμού μέσω εφαρμογής.

• Την προστασία των αδέσποτων ζώων με τη δημιουργία συνεργατικού καφέ-καταφυγίου.

• Την ορθολογική διαχείριση πόρων με σύστημα ανακύκλωσης νερού.

Η Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας Θεοδώρα Κουτεντάκη δήλωσε:«Η Περιφέρεια Κρήτης στήριξε με ιδιαίτερη χαρά για τρίτη συνεχή χρονιά το Ignite Teens Summer Camp, μια πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι οι νέοι διαθέτουν τη φαντασία και τη γνώση για να

σχεδιάσουν λύσεις. Οι ιδέες που παρουσιάστηκαν επιβεβαιώνουν ότι η επένδυση στη νέα γενιά είναι επένδυση στο μέλλον της Κρήτης. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, τους μέντορες και στους ίδιους τους νέους».

Ο συνιδρυτής του Bizrupt Κωνσταντίνος Βασσάκης ανέφερε:«Το Ignite Teens έχει καθιερωθεί ως θεσμός για τους εφήβους της Κρήτης, φέρνοντάς τους κοντά στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να τους δώσουμε τα εφόδια ώστε να εξελιχθούν στους ηγέτες του αύριο.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς της δράσης που ήταν τα Super Market Χαλκιαδάκης και ErgoProlipsis».