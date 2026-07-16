Διαδοχικές συναντήσεις του Δημάρχου Ηρακλείου με εκπροσώπους Φορέων και Συλλόγων της πόλης

Διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους Φορέων και Συλλόγων της πόλης πραγματοποίησε στη Λότζια το πρωί της Πέμπτης 16/7 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Ν. Ηρακλείου Μαρία Αντωνακάκη, με την οποία συζήτησε για οικονομικά ζητήματα και θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν τα μέλη του Συνδέσμου.

Ακολούθησε συνάντηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και του Αντιδημάρχου Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη με τους διοργανωτές του 47ου Ράλλυ Κρήτης, τον Ταμεία του Αθλητικού Ομίλου Κρήτης (ΑΟΚ) και πρωταθλητή Ελλάδας στα Ράλλυ Ασφάλτου Γιώργο Αναπολιωτάκη και τους Μανώλη και Νίκο Διακάκη,

συνδιοργανωτές της σούπερ ειδικής διαδρομής που θα γίνει στο κέντρο του Ηρακλείου. Συζητήθηκε το πρόγραμμα και λεπτομέρειες του αγώνα, που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου και εντάσσεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, διαδικαστικά ζητήματα της διοργάνωσης, ζητήματα ασφαλείας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος Ηρακλείου και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» Γιώργο Μακράκη, την Αντιπρόεδρο Ζαμπία Λαζανάκη, τον Γενικό Γραμματέα Νίκο Κωνσταντάκη και την Ειδική Γραμματέα

Άννα Στουμπίδη. Τη συνάντηση απασχόλησαν ζητήματα σχολικής στέγης, η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών που έγινε με πρόσφατο Νόμο και η ανάλογη προετοιμασία του Δήμου Ηρακλείου, όπου, μεταξύ άλλων, έχει ήδη διαθέσει πιστώσεις προς τις σχολικές μονάδες για την κάλυψη των αναγκών τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς και διάφορα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι συναντήσεις του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινού με εκπροσώπους Φορέων και Συλλόγων της πόλης συνεχίζονται το απόγευμα.