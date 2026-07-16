ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Διαδοχικές συναντήσεις του Δημάρχου Ηρακλείου με εκπροσώπους Φορέων και Συλλόγων της πόλης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους Φορέων και Συλλόγων της πόλης πραγματοποίησε στη Λότζια το πρωί της Πέμπτης 16/7 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Ν. Ηρακλείου Μαρία Αντωνακάκη, με την οποία συζήτησε για οικονομικά ζητήματα και θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν τα μέλη του Συνδέσμου.

Ακολούθησε συνάντηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και του Αντιδημάρχου Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη με τους διοργανωτές του 47ου Ράλλυ Κρήτης, τον Ταμεία του Αθλητικού Ομίλου Κρήτης (ΑΟΚ) και πρωταθλητή Ελλάδας στα Ράλλυ Ασφάλτου Γιώργο Αναπολιωτάκη και τους Μανώλη και Νίκο Διακάκη,

συνδιοργανωτές της σούπερ ειδικής διαδρομής που θα γίνει στο κέντρο του Ηρακλείου. Συζητήθηκε το πρόγραμμα και λεπτομέρειες του αγώνα, που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου και εντάσσεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, διαδικαστικά ζητήματα της διοργάνωσης, ζητήματα ασφαλείας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος Ηρακλείου και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» Γιώργο Μακράκη, την Αντιπρόεδρο Ζαμπία Λαζανάκη, τον Γενικό Γραμματέα Νίκο Κωνσταντάκη και την Ειδική Γραμματέα

Άννα Στουμπίδη. Τη συνάντηση απασχόλησαν ζητήματα σχολικής στέγης, η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών που έγινε με πρόσφατο Νόμο και η ανάλογη προετοιμασία του Δήμου Ηρακλείου, όπου, μεταξύ άλλων, έχει ήδη διαθέσει πιστώσεις προς τις σχολικές μονάδες για την κάλυψη των αναγκών τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς και διάφορα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι συναντήσεις του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινού με εκπροσώπους Φορέων και Συλλόγων της πόλης συνεχίζονται το απόγευμα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Παγκρήτια κινητοποίηση στο Ρέθυμνο την Παρασκευή για...

0
Σε νέα φάση περνούν οι παρεμβάσεις των επιστημονικών και...

Τρεις Εκκλησίες: Στη φυλακή ο 20χρονος φαντάρος...

0
Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος/ελεύθερος ο φίλος...

Παγκρήτια κινητοποίηση στο Ρέθυμνο την Παρασκευή για...

0
Σε νέα φάση περνούν οι παρεμβάσεις των επιστημονικών και...

Τρεις Εκκλησίες: Στη φυλακή ο 20χρονος φαντάρος...

0
Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος/ελεύθερος ο φίλος...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Το ευχαριστήριο και αποχαιρετιστήριο μήνυμα του τέως Αντιδημάρχου Νεκτάριου Παπαδογιάννη
Επόμενο άρθρο
Ολοκληρώθηκαν με μαζική συμμετοχή του κοινού οι παραστάσεις «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Παγκρήτια κινητοποίηση στο Ρέθυμνο την Παρασκευή για την κτηματογράφηση

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε νέα φάση περνούν οι παρεμβάσεις των επιστημονικών και...

Σώζοντας το γόητρο της λίγκας

ΠΚ team ΠΚ team -
Πώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβγαλε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και...

Τρεις Εκκλησίες: Στη φυλακή ο 20χρονος φαντάρος για το επεισόδιο με το όπλο

ΠΚ team ΠΚ team -
Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος/ελεύθερος ο φίλος...

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ignite Teens Summer Camp 2026 : Που έγινε με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ignite Teens Summer Camp...