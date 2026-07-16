Δήλωση Γιάννη Κεφαλογιάννη για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ως προς το πρόσωπό του

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για εμένα, αλλά πιστεύω και για κάθε άνθρωπο που εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς του κράτους δικαίου. Μετά από διεξοδική αξιολόγηση του συνόλου της δικογραφίας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε το παραμικρό

στοιχείο που να θεμελιώνει γνώση ή εμπλοκή μου σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή παράλειψη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως εκ τούτου, δεν άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος μου και έθεσε την υπόθεση, ως προς το πρόσωπό μου, στο αρχείο.

Από την πρώτη στιγμή δεν ζήτησα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Αντίθετα, υπέβαλα την παραίτηση μου από την θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Κρίση και ζήτησα ο ίδιος την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, γιατί πιστεύω διαχρονικά ότι,

όσοι ασκούμε δημόσιο λειτούργημα, οφείλουμε να διευκολύνουμε την πλήρη διερεύνηση κάθε υπόθεσης που μας αφορά. Ακόμα και στην περίπτωση που βιώνουμε μια καταφανώς άδικη κατάσταση.

Δεν ήταν μια εύκολη περίοδος αυτοί οι τρεις μήνες που πέρασαν. Για κάθε άνθρωπο, η προσωπική και επαγγελματική του υπόληψη είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά. Και κάθε αμφισβήτησή της αποτελεί μια δοκιμασία που κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με αδιαφορία, όσο ισχυρή κι αν είναι η πεποίθησή του ότι η αλήθεια στο τέλος θα αποκαλυφθεί.

Ως νομικός γνωρίζω ότι η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με εικασίες, δημοσιεύματα ή πολιτικές αντιπαραθέσεις. Λειτουργεί με στοιχεία, με αποδείξεις και με την εφαρμογή του νόμου. Μπορεί αυτή η διαδικασία να μην παράγει εύκολους τίτλους και εντυπώσεις, είναι όμως η μόνη που οδηγεί στην αλήθεια.

Ελπίζω η εξέλιξη αυτή να αποτελέσει αφορμή για έναν ουσιαστικό αναστοχασμό. Ιδίως για όσους έσπευσαν να υιοθετήσουν την ενοχοποίηση πριν ακόμη ολοκληρωθεί η έρευνα, να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων», ακόμη και για «συμμορίες», χωρίς να περιμένουν την κρίση των αρμόδιων αρχών.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι, όλο αυτό το διάστημα, επέλεξαν να περιμένουν την κρίση της Δικαιοσύνης αντί να υιοθετήσουν την ευκολία της προκατάληψης. Η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη τιμή. Θα συνεχίσω να υπηρετώ το κοινό καλό με ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης, με την ίδια συνέπεια και με τις ίδιες αρχές που δεν διαπραγματεύτηκα ούτε μία στιγμή».