ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Μάξιμος Σενετάκης : Η ανάρτηση και το μήνυμα του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, για τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η ανάρτηση του κ. Σενετάκη:

“Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορεί να μην βάζει στο αρχείο και τη δική μου υπόθεση. Βάζει όμως τέλος σε πολλές από τις πολιτικές “βεβαιότητες” που ορισμένοι χωρίς επάρκεια στοιχείων και τεκμηρίωσης διατύπωναν τους προηγούμενους μήνες.

Το γεγονός ότι από τις έντεκα υποθέσεις εν ενεργεία βουλευτών που διερεύνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι επτά τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ για τέσσερις βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εγώ, ασκήθηκε δίωξη πλημμεληματικού χαρακτήρα διαψεύδει όλους όσοι παρουσίαζαν συλλήβδην έντεκα βουλευτές ως μέλη μιας δήθεν εγκληματικής ομάδας, μιλούσαν για «κυβέρνηση και Βουλή υποδίκων» και προεξοφλούσαν κακουργηματικές ευθύνες.

Πάντα όμως, τον τελευταίο λόγο έχει η ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε.

Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ότι δεν έχω διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα. Ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και ότι επιθυμία μου είναι να ελεγχθώ και να κριθώ από τις αρμόδιες Αρχές, όπως κάθε πολίτης. Για αυτό ζήτησα ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου και αναμένω το ταχύτερο δυνατό την εκδίκαση της υπόθεσης μου.

Ελέγχομαι για τηλεφωνική επικοινωνία που είχα το 2021 με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μεταβιβάσω προς εξέταση αίτημα πραγματικού παραγωγού, αμιγώς διαδικαστικού χαρακτήρα, το οποίο θεώρησα και εξακολουθώ να θεωρώ απολύτως νόμιμο και εύλογο. Ούτε υπέδειξα τεχνική λύση, ούτε αποφάσισα την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης 2.500€, (η οποία τελικώς εγκρίθηκε και καταβλήθηκε), ούτε και συμμετείχα στη διοικητική αξιολόγηση του αιτήματος.

Λειτούργησα αμιγώς ως βουλευτής που ακούει τους συμπολίτες του, ενδιαφέρεται για την επίλυση των προβλημάτων τους και τις δυσλειτουργίες της Διοίκησης – καθήκον μου που θα υπερασπίζομαι όσο με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.

Από κει και πέρα, θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψη μου όπως πρέπει, εκεί που πρέπει, με όλα τα στοιχεία ενώπιον των δικαστικών αρχών, με την ελπίδα κάποια στιγμή να σταματήσει να χρησιμοποιείται η Δικαιοσύνη ως εργαλείο πολιτικής ανθρωποφαγίας, από αυτόκλητους δικαστές. Αν και όπως φαίνεται παραμένουν αμετανόητοι μέχρι σήμερα.”

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