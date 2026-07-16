ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:«Ο μαγικός κόσμος των πνευστών» στο Φεστιβάλ Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Το Φεστιβάλ Κρήτης παρουσιάζει τη μουσική εκδήλωση «Ο μαγικός κόσμος των πνευστών», μια βραδιά αφιερωμένη στον πλούσιο ήχο και τις ξεχωριστές δυνατότητες των πνευστών οργάνων.

Στη σκηνή θα συναντηθούν δύο εξαιρετικά μουσικά σύνολα των Μουσικών Σχολών «Χάρης Σαρρής»: το Sax Ensemble και η 35μελής Μπαντίνα, προσφέροντας στο κοινό ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες μελωδίες, κινηματογραφικά θέματα και χορευτικούς ρυθμούς.

Στην Πλατεία Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 21:00, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης με ελεύθερη είσοδο στους πολίτες

Η ιδιαίτερη ταυτότητα του Sax Ensemble οφείλεται στη σύνθεσή του, καθώς περιλαμβάνει όλα τα μέλη της οικογένειας του σαξοφώνου – σοπράνο, άλτο, τενόρο και βαρύτονο. Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει έργα σύγχρονων συνθετών και δημοφιλείς διασκευές, ενώ έχει πραγματοποιήσει αξιόλογες εμφανίσεις σε συναυλιακούς και πολιτιστικούς χώρους.

Η Μπαντίνα δημιουργήθηκε ως φυσική εξέλιξη της συστηματικής εκπαιδευτικής προσπάθειας στον τομέα των πνευστών οργάνων. Με πολυάριθμες εμφανίσεις στο ενεργητικό της, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τον δυναμισμό, τη μουσική αρτιότητα και την ενέργεια που μεταφέρει σε κάθε συναυλία.

Η εκδήλωση υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό μια δροσερή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη των πνευστών και τη χαρά της μουσικής δημιουργίας.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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