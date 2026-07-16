Δήμος Πλατανιά:Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα Παραδοσιακών Συλλόγων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα Παραδοσιακών Συλλόγων, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Γαβαλομουρίου Βουκολιών, σε διοργάνωση του Δήμου Πλατανιά και με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαβαλομουρίου και της Ενορίας Γαβαλομουρίου.

Στο αντάμωμα συμμετείχαν η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος», ο Παραδοσιακός Σύλλογος Βιγλάτορες, ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. Χανίων, ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων, ο Σύλλογος Μακεδόνων – Θρακιωτών Ν. Χανίων «Ο Μέγας Αλέξανδρος» και ο Αθλητικός Χορευτικός Σύλλογος «Πελασγοί» Κολυμβαρίου, παρουσιάζοντας χορούς και μουσικές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Την εκδήλωση πλαισίωσε ζωντανή κρητική μουσική με τους Σπύρο Παναγιωτάκη (λαούτο), Αντρέα Κωνσταντουδάκη (λαούτο) και Γιάννη Μαραγκάκη (λύρα), Γιάννη Μαραγκάκη (λύρα) και Σπύρο Αποστολάκη στο τουμπερλέκι.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, ο οποίος στον χαιρετισμό του συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες και όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, «…τονίζοντας ότι η διατήρηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί

πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και ότι τέτοιες δράσεις ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας, ενώ αναφέρθηκε και στους ιδιαίτερους δεσμούς της Κρήτης με την Μακεδονία και την Ήπειρο στους εθνικούς απελευθερωτικούς αγώνες…»

Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπύρος Μπαλαντίνος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Πλατανιά κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, ο Πρόεδρος της ΕΠΟΦΕΚ κ. Μανόλης Μπουρδάκης καθώς και οι εκπρόσωποι των χορευτικών συλλόγων.

Παρόντες ήταν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Πλατανιά Γιώργος Καλαϊτζάκης, Αρτέμης Κουτσαυτάκης και Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, η οποία παρουσίασε και την εκδήλωση, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ Ευτύχης Μαυρογένης, ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων Κώστας Μπόμπορης,, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων και φορέων καθώς και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε επίσης το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών του τμήματος Ερυθρού Σταυρού Κισσάμου, για την υγειονομική κάλυψη της εκδήλωσης.

Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκαν αναμνηστικοί έπαινοι συμμετοχής σε όλα τα χορευτικά συγκροτήματα, για τη συμβολή τους στην επιτυχία του 2ου Μουσικοχορευτικού Ανταμώματος.

Ο Δήμος Πλατανιά ευχαριστεί θερμά όλους τους συλλόγους, τους μουσικούς, τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου, την Ι.Μ Κισσάμου και Σελίνου και τον εφημέριο της Ενορίας Γαβαλομουρίου, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών του τμήματος Ερυθρού Σταυρού Κισσάμου και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη πραγματοποίηση της εκδήλωσης.