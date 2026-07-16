Ρέθυμνο:Το ευχαριστήριο και αποχαιρετιστήριο μήνυμα του τέως Αντιδημάρχου Νεκτάριου Παπαδογιάννη

Με αφορμή την αποχώρηση του από τη θέση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Νέας Γενιάς Διαβίου Μάθησης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Ρεθύμνης ο νέος Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Νεκτάριος Παπαδογιάννης εξέδωσε την παρακάτω ευχαριστήρια και αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση:

«Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες,

Με ιδιαίτερη συγκίνηση ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος της δημόσιας διαδρομής μου ως Αντιδημάρχου Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρεθύμνης και -κατά τους τελευταίους μήνες-και ως Αντιδημάρχου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η πρόσφατη εκλογή μου στη θέση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη. Για τον λόγο αυτό ζήτησα από τον Δήμαρχο την αντικατάστασή μου από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου,

καθώς θεωρώ ότι οι δύο αυτές ιδιότητες πρέπει να υπηρετούνται με απόλυτη αφοσίωση και θεσμική συνέπεια. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχές μου στον φίλο Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Προβιά, ο οποίος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της Παιδείας, καθώς και στον κ. Στυλιανό

Σπανουδάκη, που αναλαμβάνει την Ψηφιακή Μεταρρύθμιση. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν με επιτυχία και θα επεκτείνουν το σημαντικό έργο που επιτελείται.

Πρώτα και πάνω απ’ όλα, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω δημόσια τον Δήμαρχο Ρεθύμνης και πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιώργη Μαρινάκη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, για τη δυνατότητα που μου έδωσε να υπηρετήσω έναν τόσο ευαίσθητο και δημιουργικό τομέα και, κυρίως,

για την άριστη, ειλικρινή και παραγωγική συνεργασία που είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου. Η πολιτική εμπειρία που απέκτησα κοντά του ήταν εξαιρετικά σημαντική για μένα.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συναδέλφους Αντιδημάρχους και ιδιαιτέρως τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Άγγελο Μαλά που λόγω της φύσης της Αντιδημαρχίας του είχαμε στενή συνεργασία, τους Δημοτικούς Συμβούλους της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και όλους όσοι συνεργαστήκαμε με αλληλοσεβασμό, υπευθυνότητα και κοινό στόχο την πρόοδο του Δήμου μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, της οποίας είχα την τιμή να προεδρεύσω για περισσότερα από δύο χρόνια. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον επί σειρά ετών Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Γιώργο Γεωργαλή, του οποίου η εμπειρία και η διαρκής στήριξη υπήρξαν πολύτιμες, καθώς και τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Σπανουδάκη, πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόεδρο της Δημόσιας Κεντρικής

Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, για την ουσιαστική συμβολή του στη σύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ακαδημαϊκή και πνευματική κοινότητα.

Τίποτε, όμως, από όσα πετύχαμε δεν θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τους ανθρώπους των υπηρεσιών του Δήμου. Ευχαριστώ θερμά τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας κ. Γιώργο Σπαντιδάκη, όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους του Τμήματος Παιδείας, τις σχολικές καθαρίστριες, τους σχολικούς φύλακες, τους σχολικούς τροχονόμους, τους εργαζόμενους του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και του Κέντρου Νέων,

καθώς και τους εργαζόμενους των προγραμμάτων απασχόλησης. Η καθημερινή τους προσπάθεια υπήρξε συγκινητική και πολλές φορές αθόρυβη.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει επίσης στους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες μηχανικούς, τεχνικούς και τεχνίτες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της ΡΙΘΥ Αναπτυξιακής και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση μικρών και μεγάλων έργων που βελτίωσαν τις σχολικές υποδομές

και την ασφάλεια των παιδιών μας. Ευχαριστώ επίσης τους συνεργάτες στο Γραφείο Δημάρχου και στο γραφείο τύπου του Δήμου για την συνεχή και άψογη συνεργασία μας.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνω στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, στους Διευθυντές και Προϊσταμένους όλων των σχολικών μονάδων, στο ΕΚΦΕ, στην Ένωση Γονέων και στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, με τους οποίους αναπτύξαμε μια σχέση αμοιβαίας

εμπιστοσύνης και συνεχούς συνεργασίας. Μαζί αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, αλλά κυρίως δημιουργήσαμε λύσεις και φτιάξαμε ημερίδες χαράς, εκπαίδευσης και δημιουργίας για τα παιδιά μας.

Ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους μου από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς μέσα από κοινές δράσεις, επιστημονικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες αποδείξαμε ότι η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τα Πανεπιστήμια μπορεί να παράγει σημαντικό έργο για την κοινωνία.

Ξεχωριστή θέση στον απολογισμό της θητείας μου κατέχει το μεγάλο εμβληματικό έργο του ΣΔΙΤ για τις νέες σχολικές υποδομές του Ρεθύμνου (Πειραματικά Σχολεία, Μουσικό Σχολείο και 2ο ΕΠΑΛ) και της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού

Πανεπιστημίου στο Γάλλο, το οποίο θεωρώ το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο στον τομέα της Παιδείας για τις επόμενες δεκαετίες. Πρόκειται για ένα όραμα που θεμελιώθηκε μέσα από τη στενή συνεργασία του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Μαρινάκη, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ.

Γιώργου Μαλά και, στα πρώτα του βήματα, του τότε Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Γιώργου Γεωργαλή, σε μια περίοδο κατά την οποία είχα την τιμή να υπηρετώ ως Αντιπρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Με κοινό όραμα και συστηματική δουλειά καταφέραμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου που θα αλλάξει τον εκπαιδευτικό χάρτη του Ρεθύμνου, συνδυάζοντας νέες σύγχρονες σχολικές μονάδες με πανεπιστημιακές υποδομές υψηλών προδιαγραφών. Σήμερα, ύστερα από πολυετή προσπάθεια, διαδοχικές συναντήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία (Παιδείας και Οικονομικών), την ΚΤΥΠ,

το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, το έργο βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην τελική του ένταξη, γεγονός που μας γεμίζει αισιοδοξία και δικαιώνει τη συλλογική αυτή προσπάθεια. Θα δώσω για αυτό όλες μου τις δυνάμεις και από την νέα μου θέση για την οριστική υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου.

Εξίσου σημαντική θεωρώ την πορεία ωρίμανσης και υλοποίησης δύο ακόμη έργων με ιδιαίτερο κοινωνικό αποτύπωμα: της δημιουργίας του νέου υπερσύγχρονου Ειδικού Σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον χώρο του πρώην ΚΕΓΕ, το οποίο θα προσφέρει σύγχρονες και αξιοπρεπείς συνθήκες εκπαίδευσης στους μαθητές της ειδικής αγωγής, καθώς και του νέου Δημοτικού Σχολείου Άδελε,

ενός έργου που ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της περιοχής και βρίσκεται πλέον σε τελική τροχιά υλοποίησης. Τα έργα αυτά αποτελούν καρπό στενής συνεργασίας της Δημοτικής Αρχής, της Τεχνικής Υπηρεσίας, των αρμόδιων Υπουργείων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων και είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσουν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές μαθητών του Δήμου Ρεθύμνης.

Ανατρέχοντας σε αυτή τη διαδρομή αισθάνομαι υπερηφάνεια για την συνολική μας προσπάθεια. Δεν ισχυρίζομαι ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Δουλέψαμε σε εποχές δύσκολων θεσμικών αλλαγών που πολλές φορές έκαναν την καθημερινότητα αφόρητη (πχ κατάργηση σχολικών επιτροπών).

Πιστεύω όμως ότι προσπαθήσαμε με ανιδιοτέλεια και καρδιά και κυρίως αγάπη για τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς μας και καταφέραμε να θέσουμε ισχυρές βάσεις για νέες υποδομές, να εκσυγχρονίσουμε διαδικασίες, να αναβαθμίσουμε σχολικές υποδομές, να ενισχύσουμε τη δια βίου μάθηση, να προωθήσουμε την εξωστρέφεια και να αντιμετωπίσουμε καθημερινά με συνέπεια τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αποχωρώ από την Αντιδημαρχία με βαθιά ευγνωμοσύνη. Παραμένω όμως Δημοτικός Σύμβουλος, γιατί θεωρώ χρέος μου να συνεχίσω να υπηρετώ τον τόπο μας και να τιμήσω την εμπιστοσύνη όλων εκείνων που με στήριξαν με την ψήφο τους στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Η αγάπη μου για το Ρέθυμνο, για την Παιδεία και για τους ανθρώπους αυτού του τόπου παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

Από τη νέα θέση μου ως Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα συνεχίσω να εργάζομαι ώστε το Πανεπιστήμιο μας που εδρεύει στο Ηράκλειο αλλά αγκαλιάζει όλη την Κρήτη και η τοπική αυτοδιοίκηση να πορεύονται μαζί, με κοινό όραμα τη γνώση, την ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας μας.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς».

Νεκτάριος Α. Παπαδογιάννης