Λασίθι:Θεσμικός διάλογος με κοινό στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, η συνάντηση θεσμικού διαλόγου για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρωτοβουλία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νίκου Καμινογιαννάκη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας «Συνεργασία Δημοτών» κ. Θωμάς Χαριτάκης, «Στην Πράξη» κ. Χάρης Αλεξάκης και «Λαϊκή Συσπείρωση Αγίου Νικολάου» κ. Γιώργος Φιλιππάκης, καθώς και η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Χανιωτάκη-Μυλωνάκη (η Γραμματέας κ. Άννα Χανιωτάκη δεν μπόρεσε να παραβρεθεί).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και παραγωγικό κλίμα, με αντικείμενο την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, την ενίσχυση του θεσμικού διαλόγου και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας που θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του κορυφαίου

συλλογικού οργάνου του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκε ένας ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος γύρω από ζητήματα που αφορούν την οργάνωση των συνεδριάσεων, την τήρηση των θεσμικών διαδικασιών, την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και την ενίσχυση της συμμετοχής όλων των παρατάξεων.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μια σημαντική ευκαιρία για μια νέα αρχή στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα γεγονότα της προηγούμενης περιόδου, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθούν προσφυγές κατά των αποφάσεων ή των ενεργειών του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια διαδικασία που δεν ωφέλησε τη λειτουργία του θεσμού και δημιούργησε ένα κλίμα αντιπαράθεσης, το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει παρελθόν.

Τόνισε ότι οι όποιες διαφωνίες είναι προτιμότερο να επιλύονται μέσα από τον διάλογο, την τήρηση του κανονισμού και τη συνεργασία, αξιοποιώντας τα θεσμικά εργαλεία που προβλέπει η νομοθεσία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη συνάντηση μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για τη βελτίωση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με στόχο ένα πιο αποτελεσματικό, λειτουργικό και παραγωγικό συλλογικό όργανο προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νίκος Καμινογιαννάκης υπογράμμισε την ανάγκη να καλλιεργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας, συνεννόησης και αμοιβαίου σεβασμού, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και με γνώμονα το συμφέρον των δημοτών.

Αναγνώρισε ότι οι πολιτικές διαφωνίες είναι αναπόφευκτες, επισήμανε όμως ότι πρέπει να εκφράζονται με σεβασμό στους θεσμούς και χωρίς άσκοπες εντάσεις. Δεσμεύτηκε, επίσης, ότι το προεδρείο θα διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή όλων των παρατάξεων,

ενώ οι προτάσεις που κατατέθηκαν θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση του κανονισμού λειτουργίας και την καθιέρωση σταθερού διαλόγου μεταξύ των παρατάξεων.

Η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρία Χανιωτάκη-Μυλωνάκη ανέφερε ότι ο ρόλος του αντιπροέδρου πρέπει να είναι ενεργός και ουσιαστικός, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να μείνουν πίσω οι αντιπαραθέσεις του παρελθόντος και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Από την πλευρά τους, οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας χαρακτήρισαν θετική την πρωτοβουλία του προέδρου για τη σύγκληση της συνάντησης και συμφώνησαν στην ανάγκη αναβάθμισης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και της παράταξης «Συνεργασία Δημοτών» κ. Θωμάς Χαριτάκης παρουσίασε προτάσεις που αφορούν την ενίσχυση της διαφάνειας, την έγκαιρη ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων, τη θεσμοθέτηση διαδικασιών λογοδοσίας και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Ο επικεφαλής της μείζονος δημοτικής μειοψηφίας και της παράταξης «Στην Πράξη» κ. Χάρης Αλεξάκης,

υπογράμμισε την ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ δημοτικής αρχής, προεδρείου και παρατάξεων, καθώς και την πιστή εφαρμογή του κανονισμού με ισότιμη μεταχείριση όλων. Ο επικεφαλής της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Γιώργος Φιλιππάκης, σημείωσε ότι οι πολιτικές διαφορές υπάρχουν και είναι φυσικό να εκφράζονται, όμως απαιτείται σεβασμός, αποφυγή άσκοπων εντάσεων και προσήλωση στην ουσία των θεμάτων.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων αποτέλεσε ότι η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ εκφράστηκε η κοινή βούληση να συνεχιστεί ο θεσμικός διάλογος μέσα από τακτικές συναντήσεις, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας, την πρόληψη δυσλειτουργιών και τη συνεχή αναβάθμιση της λειτουργίας του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου Αγίου Νικολάου.